Bij schrijver Marga Minco (1920-2023) waren de oorlog en het noodlot altijd dichtbij

De Joodse schrijver Marga Minco gold als dé Nederlandse stem binnen de Europese oorlogsliteratuur. Ze was een overlever en overleven werd ook wel het kernwoord in haar oeuvre.

Begin september 2005 stond er een man met een telegram op de stoep. De 85-jarige Marga Minco schrok. “Ik vond het eng,” zei ze tegen Het Parool. “Wat kon er aan de hand zijn? Voor mijn eerste boek, Het bittere kruid (1957), kreeg ik in 1958 de Vijverbergprijs. Toen kreeg ik ook een telegram, maar dat was een gelukstelegram, groenig met bloemblaadjes, heel vrolijk. Gelukstelegrammen kennen ze niet meer, hè? Goed, ik maakte het telegram open, en ik las dat ik de Constantijn Huygensprijs had gewonnen. Toen was alles goed.”

Het was de tweede oeuvreprijs die Minco werd toegekend, na de Annie Romeinprijs in 1999, 41 jaar na haar laatste prijs. En toen moest het klapstuk nog volgen: de toekenning van de P.C. Hooftprijs 2019 voor verhalend proza. Drie prijzen die haar rijkelijk laat werden toebedeeld.

Volgens de jury van de P.C. Hooftprijs was Marga Minco ‘dé Nederlandse stem in de Europese oorlogsliteratuur’, daarmee vooral doelend op het in 1957 verschenen Het bittere kruid; de kroniek over een Joods gezin in de Tweede Wereldoorlog. De kleine roman zal voor altijd en onlosmakelijk verbonden zijn aan de naam Marga Minco.

Ondergedoken

Het bittere kruid is het deels gefictionaliseerde verhaal van haar eigen Joodse familie. Marga Minco werd op 31 maart 1920 in Ginneken geboren als Sara Menco. De klinkerverwisseling was een fout van de ambtenaar van de burgerlijke stand, de voornaam Marga kreeg ze tijdens de Tweede Wereldoorlog toen ze ondergedoken zat. ‘En bij die naam heb ik het verder gehouden,’ schreef ze. In mei 1940 werd ze na druk van Duitsgezinde commissarissen van de Bredasche Courant ontslagen bij die krant, waarvoor ze film- en toneelkritieken schreef.

‘Ze waren er vroeg bij. Een Joodse verslaggeefster hoorde niet op de redactie, vonden de commissarissen. Daarbij beschuldigden ze mij ervan tijdens de mobilisatie anti-Duitse bulletins te hebben geschreven, die ik eigenhandig achter het raam van de redactieburelen van de Bredasche Courant op de Grote Markt had opgehangen. Wat ik inderdaad had gedaan en maar al te graag,’ schreef ze in de 4 mei-lezing die ze in 2008 uitsprak.

Tijdens de oorlog worden Minco’s ouders Salomon en Grietje door de Duitsers gedwongen in de Amsterdamse Jodenbuurt te gaan wonen; Marga trekt bij hen in. Als op een dag ‘mannen in lichte regenjassen’ in de woning van het gezin verschijnen, vraagt haar vader haar de jassen te halen. Alsof ze weet wat staat te gebeuren verlaat ze het huis. Uit Het bittere kruid: ‘Zacht trok ik het tuinpoortje achter me dicht en rende de straat uit. Ik bleef rennen tot ik op het Frederiksplein kwam. Er was niemand te zien. Alleen een hond liep snuffelend langs de huizenkant. Ik stak het plein over. Het was alsof ik alleen was in een verlaten stad.’

Minco duikt onder bij dichter en vertaler Bert Voeten, een collega uit haar tijd bij de Bredasche Courant. Ze overleeft de oorlog, evenals een broer van haar vader. Ze blijft als enige uit haar gezin over: haar ouders sterven in Sobibor, haar broer en schoonzus, zus en zwager in Warschau en Auschwitz. “Alles wat ik in de oorlog had, niet alleen mijn hele familie maar ook de huisraad, is kwijtgeraakt,” zegt ze in april 2010 in de Volkskrant.

Overleven

Na de oorlog trouwt Minco met Bert Voeten; het echtpaar krijgt twee dochters. Ze werkte voor kranten en tijdschriften, waaronder Het Parool, het Haarlems Dagblad en Mandril.

Haar werk – andere bekende boeken van Minco zijn Een leeg huis (1966), De val (1983), De glazen brug (Boekenweekgeschenk 1986), Nagelaten dagen (1997), Storing (2004) en Achter de muur (2010) – gaat eigenlijk altijd over de oorlog, over schuldgevoel, noodlot, toeval. En, misschien is dit wel het kernwoord dat haar oeuvre kenmerkt: over overleven. Minco graaft in haar werk bewust in haar herinnering, om maar niet te vergeten.

De Constantijn Huygensprijs wordt haar toegekend ‘ter bekroning van een halve eeuw consistent vakmanschap’. Het was fijn, die blijk van erkenning, zei ze, maar ze had niet op die prijs zitten wachten. ‘Als ik dat telegram niet had ontvangen, zou ik niet het gevoel hebben dat ik al die jaren voor niets had gewerkt. Want al mijn werk is nog leverbaar en ik ben er erg mee verbonden. Nee, ik heb niet voor niets zitten werken.’

‘De oorlog heeft er flink ingehakt, dat mag u gerust weten. Ik denk er nog vaak aan, de beelden zijn nooit weggeweest. Naarmate ik ouder wordt, komen de beelden vaker terug. Maar ik zit niet de hele dag te somberen, hoor. Volgens mijn dochters en vrienden ben ik goedlachs, opgeruimd en heb ik een enorm gevoel voor humor.’

(Al schrok ze toen in 2018 bleek dat de bestuursvoorzitter van de P.C. Hooftprijs een kleinkind bleek te zijn van de mensen die zich de bezittingen van haar ouders na de oorlog hadden toegeëigend.)

Geen veelschrijfster

Het oudst bewaard gebleven verhaal dat we van Minco kennen is Het lelijke knikkertje; het verscheen in december 1940 in het Algemeen Handelsblad. Buiten haar journalistieke werk schreef ze altijd al verhaaltjes in schriftjes. Het verhaal is opgenomen in het in 2015 verschenen Na de sterren, een door haar zelf gemaakte keuze van haar beste verhalen, in dundruk van uitgeverij Van Oorschot.

Begeleidende tekst: ‘Het werk van Marga Minco heeft een kwaliteit die soms aan de Franse Nobelprijswinnaar Patrick Modiano doet denken door de voortdurende aanwezigheid van het ongrijpbare verleden. Ze vangt in haar verhalen en romans de sfeer van de naoorlogse tijd, donker van thematiek, maar licht van toon.’

Sober, indringend, suggestief zijn ook kenmerken van haar werk, naast absurdisme en – toch ook – humor. De mens die er altijd alleen voor staat is een centraal thema van haar werk.

Een veelschrijfster was ze niet. “Ook als ik niet op mijn werkkamer achter mijn elektrische schrijfmachine zit – ik ben te oud om nog aan de computer te gaan – ben ik aan het schrijven. Dan denk ik na over het schrijven, probeer situaties voor me te zien. Ik denk eindeloos na, en doe heel lang over mijn verhalen. Ik ben altijd aan het werk, kun je wel zeggen. Ik ben altijd waakzaam. Ik luister naar mensen, observeer graag. Dat levert soms notities op. Ik heb schriften vol notities. Uit die notities komen dan verhalen voort. Nee, ik ben nog niet uitgeschreven. Het is eigenlijk andersom. Als ik niet meer schrijf, ben ik uitgeleefd.”

Dat zei ze in 2005. Er verscheen geen nieuw werk meer van Marga Minco. In 2015 liet ze in de Volkskrant optekenen dat ze niet meer zo consequent aan het werk was. “Ik trek me niet meer zoveel terug op mijn werkkamer. Dat vind ik een veeg teken en soms voel ik me er schuldig over.”

Ophef om de leeslijst

Wat blijft is een klein, maar imposant oeuvre, een oeuvre dat, aldus de P.C. Hooftprijsjury ‘met iedere generatie blijft winnen aan zeggingskracht’.

Al kreeg die opmerking nog wel een staartje, nou ja, een flinke staart. Want in augustus van vorig jaar kregen Marga Minco en Het bittere kruid er flink van langs. En niet van zomaar iemand, maar van de directeur van de CPNB, de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Eveline Aendekerk.

Aendekerk, de voorvechtster van lezen, zei op de site van de NOS dat het op de Nederlandse leeslijsten schortte aan boeken waar leesplezier uit te halen valt. “Kijk naar de verplichte leeslijst. Als je niet veel leest en je moet Het bittere kruid gaan lezen, dan worden al je vooroordelen over lezen bevestigd. Dan wordt vrij vakkundig het leesplezier eruit geramd.”

De uitlatingen van Aendekerk zorgden voor ophef, en leverden haar veel hoon en kritiek op. Op de site van de CPNB betuigde ze een paar dagen later spijt en bood ze Minco haar excuses aan. ‘Ik vind het vreselijk dat ik mensen en met name de familie Minco en Marga heb gekwetst met mijn uitspraak. Dat is ook nooit mijn intentie geweest.’

Vervolgens prees ze Het bittere kruid de hemel in: ‘Ik vind Het bittere kruid van Marga Minco een historisch, belangwekkend en nog steeds actueel boek binnen de Nederlandse literatuur. Het is geenszins mijn bedoeling geweest daar ook maar iets aan af te doen.’