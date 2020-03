Bij Patty Brard gaat de show áltijd door, maar: ‘Bij haarzelf is het een puinzooi’

Michel van Egmond maakte de reportages, Antoinnette Scheulderman de interviews. Beeld Sanne Zurné

Het had een enorme knalfuif moeten worden: Patty Brards 65ste verjaardag, afgelopen woensdag. Hotel Arena was afgehuurd, de acts geboekt, honderden mensen stonden op de gastenlijst en er waren al een dresscode (‘a touch of funky leopard’) en een hashtag (#negenlevens) bedacht. Tsja, corona natuurlijk; dat feestje ging mooi niet door – en de show waarmee Brard dit jaar de theaters zou afschuimen, was al eerder afgelast. Wat Brard sinds deze week wél van haar bucketlist kan strepen, is een biografie, geschreven door ­Antoinnette Scheulderman en Michel van ­Egmond ­– ook in het dagelijks leven een stel.

Scheulderman deed de interviews, wat ze gewend is te doen voor Volkskrant Magazine en Linda., Van Egmond schreef reportages zoals we die kennen van zijn bestsellers Gijp en Kieft. Patty – de negen levens van Patty Brard is daardoor deels een terugblik op haar carrière in de Nederlandse showbusiness (de wilde tijd van Luv’, haar huwelijken en faillissement), en deels een verslag van de vijftien maanden waarin ze werd gevolgd.

Eind 2018 was Brard net bezig aan haar zoveelste revival op televisie. Nadat ze werd afgeserveerd door SBS wegens ‘niet fris en fruitig’ onderging ze een gastric bypass, viel ze veertig kilo af en hengelde ze weer een contract bij Talpa binnen. Intussen dealde ze ook nog met allerlei pijnlijke familieruzies.

Brard stelde de samenwerking tussen de schrijvers zelf voor, maar hoefde niet te soebatten. Van Egmond: “Ik zag het eigenlijk direct zitten. Mijn zus draaide vroeger alle Luv’-platen, en ik werkte voor Patty’s blad toen ik een jaar of drieëntwintig was.” Lachend: “Ik word al mijn hele leven achtervolgd door die vrouw.”

U was toch een van Brards schuldeisers, als redacteur van haar tijdschrift dat ten onder ging? Dacht u niet: met haar heb ik nog een appeltje te schillen?

Van Egmond: “Ik was een van de personeels­leden die niet betaald kreeg, ja. Maar we hebben het over een kwarteeuw geleden, het zou triest zijn als ik daar nog een probleem mee had. Ik vond het juist een groot voordeel dat ik dat faillissement van dichtbij heb meegemaakt. En ik had vaker voorgesteld om ’ns wat samen met Antoinnette te doen, omdat we gespecialiseerd zijn in een totaal andere tak van sport.”

Scheulderman: “Wat Michel heeft gedaan, zo lang achter René van der Gijp aanlopen, daar moet ik niet aan denken. Ik heb een korte aandachtsspanne: voor een groot interview bereid ik me een ruime week voor en interview ik iemand een uur of vier. Nu gingen we ook een week naar Ibiza, waar Patty woont, en hebben we dagelijks uren met haar gesproken. Je leert elkaar snel kennen, dat is fijn… maar ook intensief.”

Van Egmond: “Dat was wel grappig voor mij om te zien: als we ’s ochtends naar Patty gingen had Antoinnette zich helemaal voorbereid. Ze dronk één kopje koffie, hooguit een tweede, en dan begon de Spaanse Inquisitie. Ik dacht vaak: jezus, dat je dat zo plompverloren durft te vragen! Ik draai altijd heel voorzichtig om de hete brij heen. Antoinnette was na een paar uurtjes klaar voor die dag…”.

Scheulderman: “Dan dacht ik: zo, wegwezen.”

Van Egmond: “En ik wilde zo lang mogelijk rondhangen. Want ook al gebeurt er uren niks, je zal net zien dat op het moment dat ik vertrek de meest waanzinnige dingen ontstaan.”

Patty Brard moet een van de meest geïnterviewde BN’ers ooit zijn, schrijven jullie. Waarmee heeft ze jullie kunnen verrassen?

Van Egmond: “Niemand weet dat ze hand- en spandiensten heeft verricht voor een cokedealer om uit de financiële problemen te komen.”

Scheulderman: “Of hoe een deal met RTL klapte, en waarom ze toch voor SBS is gaan ­werken.”

Van Egmond: “Begin jaren negentig verdween Patty weleens drie dagen van de radar. Dan kwamen we er echt niet achter waar ze was geweest – maar in ieder geval niet in een sapjesbar. Het heeft me ongelooflijk verrast hoe professioneel ze is, en hoe hard ze werkt om het bedrijf Patty Brard draaiende te houden. Dat vroeg ik me aan het begin van dit avontuur ook vooral af: hoe blijf je veertig jaar in de spotlights, terwijl mensen niet eens weten wat je nou precies je bent: zangeres, presentatrice, programmamaakster, of gewoon een media­fenomeen?”

Scheulderman: “Hij wilde weten hóe Patty dat doet. En ik vooral: waarom zou iemand dat willen, zo lang in dat wereldje blijven rondhangen?”

Haar arbeidsethos is inderdaad indrukwekkend: jullie beschrijven hoe ze één dag na een slokdarmbloeding alweer op de ijzers stond voor Sterren dansen op het ijs.

Scheulderman: “De ultieme the-show-must-go-onhouding: spuit erin en gáán. Dat zegt veel over haar. Patty legt zich nooit ergens bij neer.”

Van Egmond: “En het zegt ook iets over haar eeuwige geldingsdrang: op een paar tussen­pozen na, is ze eigenlijk altijd op televisie geweest. Zelfs bij de man die erom bekendstaat dat hij zijn personeel liever fris en fruitig ziet, heeft zij op haar 65ste nog een groot contract.”

John de Mol had in dat contract een clausule laten opnemen dat ze haar slanke figuur moest behouden. Ontluisterend, vind ik.

Van Egmond: “Het is niet de eerste keer dat ik over dat wereldje schrijf, en ik weet dat de morele grenzen worden opgerekt als het om veel geld gaat. Maar wij vielen ook wel een beetje van onze stoel.”

Scheulderman: “Toch kon ik me wel vinden in wat Patty daarover zei: het is zíjn geld, híj betaalt die gigantische salarissen. Waarom zou hij wel mogen zeggen: ik wil dat jullie een beetje dimmen qua zuipen en snuiven, en niet: je moet er ongeveer blijven uitzien zoals nu?”

Omdat drank- en drugsgebruik je werk net iets meer beïnvloedt dan je gewicht?

Van Egmond: “John de Mol verkoopt een bepaald plaatje, dat is nou eenmaal zo. Wat ik wel heel sterk vind aan Patty, is dat ze toegeeft dat ze ook vaak profijt heeft gehad van haar uiterlijk.”

Discreet is Patty Brard niet te noemen. Moeten BN’ers reputatieschade vrezen?

Scheulderman, lachend: “Nee, discretie is niet haar middle name.”

Van Egmond: “Ik heb de aankondiging ook gezien: ‘het boek waar heel Hilversum van siddert!’. Toen stond er nog geen letter op papier.”

Scheulderman: “Wat we in elk geval niet wilden is een boek zoals dat over Gordon, waarin ongecensureerd is opgeschreven wat hij allemaal uitkraamde. Patty doet pittige ­uitspraken, maar wij schrijven niet alles klakkeloos op. Natuurlijk vindt Wendy van Dijk het niet per se leuk als ze leest dat ze achter haar rug ‘Verwendy’ wordt genoemd, maar misschien kan ze er ook om lachen.”

Een groot gedeelte gaat over Brards familie­perikelen.

Scheulderman: “’Op televisie lost ze familieproblemen in een handomdraai op, terwijl het bij haarzelf een puinhoop is. Ze heeft al tien jaar geen contact met haar dochter Priscilla, staat binnenkort in een rechtszaak tegenover haar zus, mocht niet op de uitvaart van haar vader komen en zag tot voor kort haar dementerende moeder niet. Patty heeft toegegeven dat sommige ruzies ook aan haar te wijten zijn, maar ik vond het wel schrijnend om te zien hoe groot de angst was dat zij haar moeder niet meer zou zien voordat zij zou sterven.”

Toch dacht ik weleens: zo’n boek doet de zaak misschien geen goed. Over haar dochter zegt ze bijvoorbeeld dat zij ook heeft geprofiteerd van het luxeleventje dat ze leidden dankzij haar moeders carrière.

Scheulderman: “Dat is wel een goed voorbeeld: als ze zoiets één keer zegt, zou ik het niet opschrijven – we hebben natuurlijk ook veel weggelaten. Dit zei ze meermaals. Patty heeft een lange periode veel verdriet gehad van die relatie, en toch kan ik me voorstellen dat je na tien jaar ook bozig raakt. Van: verdomme, we hebben het toch hartstikke leuk gehad, en je genoot er toch ook van? Patty blijft zich afvragen: wat is er zó erg geweest dat je me niet wil zien?”

Van Egmond: “De impact van die familie­problemen is zo groot: het was geen optie dat weg te moffelen. Maar het is natuurlijk niet onze taak ze op te lossen.”

Scheulderman: “Toch hoop ik dat Priscilla, als ze dit leest, alsnog eens met haar moeder om tafel wil.”

Mocht Patty er nog met de rode pen doorheen?

Van Egmond: “We hebben vanaf het begin gezegd: als je alleen je highlights genoteerd wil, dan huur je maar een secretaresse in. Ik zie het ook niet als een biografie, maar als een portret.”

Scheulderman: “Onze kijk op haar.”

Van Egmond: “ Eén passage hebben we eruit gehaald, en die was niet cruciaal. Er zijn veel mensen die een goed, spannend boek over zichzelf willen, maar weinigen zijn dan ook bereid iets goeds of spannends te vertellen of te laten zien. Patty snapt dat het alleen werkt als ook haar zwakke kanten erin staan. Toen ze het las, moest ze wel even twee keer slikken. Om daarna te zeggen: laat die drukpers maar ­draaien.”