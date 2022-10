Bij Marina Abramovic in Carré is het kiezen tussen festivalfomo en wijn, of meedoen

Marina Abramovic in Carré: 'Als je niet probeert om naar onbekende gebieden te gaan, zal je blik nooit veranderen.' Beeld Joy Hansson

“Vanavond is een bijzondere avond, want we gaan performance en theater combineren,” zegt performancekunstenaar Marina Abramovic (rijzige verschijning; lang hooggesloten zwart gewaad) nadat ze het podium van Carré is op komen schuifelen. “Dat kan slagen, maar het kan ook níét lukken, maar elke reis begint nu eenmaal met een eerste stap. En als je niet probeert om naar onbekende gebieden te gaan, zal je blik ook nooit veranderen.”

Maandagavond keerde Abramovic (75) terug in de stad waar ze in de jaren zeventig en tachtig internationale faam verwierf met uitputtende, vaak pijnlijke performances. Dit keer niet in centrum voor hedendaagse kunst De Appel, dat intussen een marginaal bestaan leidt, maar in de grote zaal van Koninklijk Theater Carré.

Buurman in de ogen kijken

No Intermission begint met een minicollege van Abramovic over kunstenaars die zichzelf én het publiek uitdaagden met lange performances – van Wagner en Satie tot Tehching Hsieh en John Cage. Vervolgens onderwerpt ze de uitverkochte zaal aan een serie ademhalings- en concentratieoefeningen, eindigend met een ongemakkelijke variatie op haar beroemdste performance, The Artist is Present, waarbij je je buurman drie minuten in de ogen moet kijken. Daarna is iedereen volgens Abramovic ‘mentaal en fysiek klaar voor langdurende performances’.

Daarvoor zijn tien hardcore performancekunstenaars van over de hele wereld uitgenodigd, die overal in het gebouw – van het toneel tot de toiletten – hun acties opvoeren. In de wasruimte staat een vrouw met in haar gestrekte arm een rol ducttape, die tergend traag naar beneden rolt. Naast haar blijft een jongeman met een pinnetje tegen de draaiende wasmachine tikken. In de loges staan typemachines, waarmee kenbaar kan worden gemaakt wat je vindt van kwesties als vrijheid, rechtvaardigheid en straffeloosheid. Er zijn bezoekers die typen alsof hun leven ervan afhangt, alsof ze eindelijk eens de kans hebben om hun ideeën hierover te ventileren (The Revise van Yiannis Pappas). In de galerij rond de grote zaal liggen enorme stapels bakstenen, waarmee je een stoepje kan leggen in elk gewenst patroon – hier en daar wordt er ook een potje Jenga gespeeld (Building 2 van Maria Stamenkovic Herranz).

In katzwijm

De meest indrukwekkende performance is van Abel Azcona, die langzaam in katzwijm valt door zijn zelf voorgeschreven psychiatrische pil. Zijn lichaam wordt vervolgens door bezoekers in processie door het theater getransporteerd, net zo lang tot Azcona rond middernacht weer bij bewustzijn komt. Ook bijzonder is Landscape with Figures van Miles Greenberg: in de logefoyer staan drie mannen met gebeeldhouwde lichamen als Michelangelo’s David, slechts gekleed in lendendoekjes, op een spiegel met een steen in hun handen. Uit de kroonluchters boven hun hoofden druppelt een stroperige vloeistof op hun hoofden. Die vettige vloeistof moet doen denken aan vruchtwater, valt te lezen op postertjes met achtergrondinformatie die in de entree hangen (Van de meeste teksten is overigens geen chocola te maken).

Kort en goed: of No Intermission de moeite waard is, is aan jezelf, en dat is natuurlijk precies de bedoeling. Een deel van het publiek integreert volledig en neemt de performances min of meer over. Een ander deel loopt met festivalfomo van zaal naar lange rij, om met een glas wijn in de lounge in de nok van het gebouw te eindigen.

Die ontdekkingsreis door Carré is trouwens ook best de moeite waard; je komt op plekken waar je anders nooit komt, van de coulissen tot de emballageruimte met fraai uitzicht over de gracht.

No Intermission van Marina Abramovic e.a.: t/m 29/10 in Carré. Zondag 30/10 is er om 11.00 uur een masterclass met Abramovic en alle performers.

7 Deaths of Maria Callas - ‘Performance opera’: 4 t/m 6/11 in Carré.

Marina Abramovic in gesprek met Yoel Gamzou over perfomance art: 7/11 in De Balie