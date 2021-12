Bij M kreeg Arnon Grunberg zes minuten, een schamel wereldrecord

Arnon Grunberg kreeg 6 minuten tegenover hoofdgast Lale Gül in M. Beeld KRO NCRV

Binnen zes minuten kan je overal in Nederland gereanimeerd worden. Later deze winter zal blijken dat het binnen de menselijke mogelijkheden ligt om in zes minuten vijfduizend meter af te leggen op schaatsen.

Een gemiddeld bezoek aan een sekswerker duurt zes minuten. (Niet dat Lips daar ooit geweest is natuurlijk, maar met deze wetenschap wilden ze vorig jaar op de Wallen onderbouwen dat de prostitutie minder coronarisico’s oplevert dan een bezoek aan de kapper of de masseur.)

Het is allemaal even indrukwekkend, maar nog niks vergeleken bij de wereldrecordtijd die Margriet van der Linden donderdag vestigde. Die liet zien dat je in zes minuten ook Arnon Grunberg kunt interviewen. Meer tijd nam ze niet voor de schrijver die deze week werd uitgeroepen tot winnaar van de P.C. Hooft-prijs.

M was weer eens bommetjevol gepropt. De huisband was er, maar ook de Componist des Vaderlands en de zanger van Bløf, met een optreden speciaal voor Lale Gül. Die was dan weer de hoofdgast voor wie M twintig minuten had uitgetrokken.

Niks mis mee, vond Lips. Een lang gesprek met een schrijver, dat is precies waarmee M en de publieke omroep zich kunnen onderscheiden. Beetje jammer was wel dat eerst nog twee journalisten aan tafel kwamen omdat M het ook nog wilde hebben over de formatie en het tanende gezag van Boris Johnson in coronatijd.

Van de zes minuten voor Grunberg werd eerst een minuutje opgesnoept door een filmpje met illustere oud-winnaars van de P.C. Hooft-prijs. Twee van de zes vragen die M voor hem had, gingen eigenlijk over Lale Gül.

Margriet van der Linden hoopte Arnon Grunberg nog vaak te spreken, zei ze bij het afscheid – de aftiteling liep al. Puik plan! Lips had al zo het gevoel dat ze nog niet uitgepraat waren.

