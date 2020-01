Bij honderdjarigen laat Gordon zijn lieve kant wel zien

100 Jaar Jong Beeld SBS 6

Ze gaan al meer dan een eeuw mee en hebben zo hun gebreken, maar laat niemand ze oud noemen. De over-de-honderdjarigen waarmee Gordon dit jaar voor SBS6 op pad gaat zijn 100 jaar jong, en dat is ook precies de naam van het programma.

Zoals Henk Baas (102), die bijna blind is en zo breekbaar. Maar als Gordon een handje toesteekt, haast hij zich te zeggen dat hulp niet nodig is. Hij wil graag laten zien dat hij in zijn moestuin, waar hij nog steeds zijn eigen, onbespoten groenten kweekt, een uiltje knapt zodra de zon schijnt. Met zijn stok hengelt hij naar een wankele tuinstoel die volgens Gordon ook minstens 102 jaar oud is.

Je voelt het einde naderen, maar het wordt nooit zwaar op de hand. Gordon staat er liever bij stil dat ‘de oude Baas’ zich opwerkte van schoenmaker tot directeur van de lokale Rabobank en in zijn dorpje Schalkwijk aan de wieg stond van de voetbalclub, de scouting én het zwembad. Even later is het dolle pret met Adrie (101), die nog elke week haar eigen autootje naar de kapper stuurt. “Je hebt een schoonzoon van 83!” Die gierende hinnik­lach van Gordon denkt u er zelf maar bij.

Gordon gruwelt zichtbaar bij de gedachte dat de vele middagen alleen toch wel erg lang kunnen duren. Maar bijzonder blijft het, zoveel als hij uit de oude mensjes weet te krijgen. Baas vertelt hem over het gemis aan intimiteit met de vrouw met wie hij 54 getrouwd was. Hij heeft haar nooit naakt gezien en seks was er niet voor de lol. (Gordon: “Jeetje!”)

Het is een kant van zichzelf die hij al eerder liet zien toen Geer en Goor op pad gingen met eenzame ouderen voor De Zonnebloem, maar een raadsel blijft het. Hoe is het mogelijk dat deze voorkomende, ja lieve man in zijn andere programma’s zo onuitstaanbaar, zo ongeremd, zo ontzettend Gordon kan zijn?

