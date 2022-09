Bij het Concertgebouworkest in het Westerpark mag je applaudisseren wanneer je maar wil

Vorig jaar opende het Koninklijk Concertgebouworkest het nieuwe culturele seizoen met een concert op de Dam, dit jaar geeft het een openluchtconcert in het Westerpark. Beeld Ramon van Flymen/ ANP

Het sleutelwoord van dit openluchtconcert is toegankelijkheid. Op verschillende vlakken wordt het concert zo benaderbaar mogelijk gemaakt, onder andere door de setting, het programma en de gratis toegang. Ook wordt de beruchte concert-etiquette losgelaten: bezoekers worden aangemoedigd met vrienden en familie plaats te nemen aan een van de vele picknicktafels en zijn gedurende het concert vrij om te komen en gaan. Je mag klappen wanneer je wilt en Niehoff hoopt ook dat er gedanst gaat worden: “Dat zou ik heel mooi vinden.”

Ongrijpbaar

‘Toegankelijkheid’ is altijd wat ongrijpbaar wanneer je spreekt over klassieke programmering. Wat maakt het ene stuk toegankelijker dan het andere? Niehoff: “We hebben hier veel discussies over binnen het team. Mensen kunnen dit heel verschillend waarnemen.” Ze denkt dat het uiteindelijk een evenwichtsoefening is tussen verschillende elementen, waaronder de duur van het stuk, de aangeboden context en de herkenning van de muziek.

Dit resulteert tijdens Opening Night in onder andere John Adams’ Short Ride in a Fast Machine en Leonard Bernsteins Symfonische dansen uit West Side Story. Dirigent Alain Altinoglu zal dit energieke programma ter gehore brengen en is daar wat Niehoff betreft uiterst geschikt voor. “Het is niet makkelijk om een populair programma goed uit te voeren op een manier dat de spark overkomt. Hij is iemand die het kan overbrengen aan het publiek en gevoel heeft voor het theatrale element van het concert.”

Logische vervolgstap

Na afgelopen jaar op de Dam gespeeld te hebben, voelde een stadspark als een logische vervolgstap. “Er zijn altijd mensen van verschillende achtergronden en leeftijden aan het spelen, zingen of dansen in Westerpark. Het is een goede plek om nieuw publiek aan te trekken, maar tegelijkertijd is het ook leuk voor ons al bestaande publiek.”

Vraag blijft wel of de nieuwkomers vervolgens ook de concertzalen in stappen. “Ik zou natuurlijk willen dat ze ook naar Het Concertgebouw komen of naar andere zalen waar we spelen, maar ik verwacht niet dat iedereen dat gaat doen. Het belangrijkste is dat ze een positieve associatie met het orkest krijgen.”

Hoe dan ook voelt Niehoff de verantwoordelijkheid om een hand uit te steken naar nieuw publiek. “Ik hoop dat het overkomt dat we dit niet doen omdat we denken dat het moet. We geloven er oprecht in. Er gebeurt altijd iets als je naar een orkest luistert. Het is onmogelijk dat je er geen gevoel bij krijgt, daar ben ik van overtuigd.”

Opening Night, Het Concertgebouworkest, vrijdag 20.30 uur, Westerpark