Bij Hans Klok kon Abbring uit een ander vaatje tappen

Zo af en toe wordt iemand uit lowbrowsegment plotseling omarmd door het highrowpubliek. Het overkwam de drie Andrés (Hazes, Van Duin, Rieu) en toen de Zomergasten van dit seizoen bekendgemaakt werden, dacht Lips: ook gij, Hans Klok?

Het pakte verrassend goed uit. Na vijf tamelijk zware en soms wel erg hermetische afleveringen kon Janine Abbring dit keer uit een ander vaatje tappen. De sfeer was vanaf het begin van het gesprek ontspannen, Klok bleek een fijne verteller en een bijzonder sympathieke man bovendien. En het belangrijkste: iemand met veel kennis van, en passie voor zijn vak.

Klok liet fragmenten zien van zijn illustere voorgangers, zoals Fred Kaps, Ben Ali Libi, Siegfried en Roy en The Crocksons (later bekend als Bassie en Adriaan). Hij toonde beelden van Marlene Dietrich en de Zangeres zonder Naam, die na een glansrijke loopbaan in de showbizz eenzaam en berooid stierven. Niets zo vergankelijk als roem, leek Klok met veel van zijn fragmenten te willen zeggen. Maar als Abbring hem vroeg hoe hij dat voor zichzelf zag, ontweek hij de vraag zoals het een illusionist betaamt.

“Wat laat ik na? Een paar YouTubefilmpjes,” zei hij, in een zeldzaam moment van reflectie. Maar al snel lachte hij zijn tanden, even wit als zijn overhemd, dan weer bloot om iets relativerends te zeggen als ‘ik mag niet klagen, ik heb een hoop om dankbaar voor te zijn’. Zijn droom om het te maken in Las Vegas was door corona in duigen gevallen. Dat was ‘zuurder dan zuur’, maar de dood van zijn assistente had alles weer in perspectief geplaatst.

Kloks liefde voor de wereld van show en entertainment bleek gepaard te gaan met een fikse dosis Noord-Hollandse nuchterheid. Een verademing, net als het ironieloze fragment van Bonnie St. Claire waarmee Klok de avond besloot. Ook dat kan gewoon, bij Zomergasten.

