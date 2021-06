Bij Genee, Derksen en Gijp in de tent wordt wel erg veel geneuzelkeuveld

Beeld SBS6

Als tegenhanger van NPO’s Studio Europa heeft SBS6 elke avond De Oranjezomer. De kijkcijfers daarvan zijn slechts een kwart van die van Studio Europa, maar De Oranjezomer heeft met Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp van Veronica Inside een vaste fanbase. Lips behoort daar niet toe maar hij is de beroerdste niet en schakelde gisteren in op De Oranjezomer.

In een partytent ­– die nogal schraal afstak bij het ertegenover gelegen Slot Zeist – werd de kijker door Wilfred Genee welkom geheten ‘op RTL6’. Lips dacht even dat Genee zich versprak, maar het bleek een toespeling op de megadeal die zojuist was gesloten tussen RTL en Talpa. En dus staken de heren de loftrompet over alles wat met RTL te maken had, van de receptionisten tot Peter van der Vorst. Dat was best grappig maar binnen vijf minuten ging het alweer over hoeveel pornokanalen Derksen op zijn tv kon ontvangen. Derksen deed ook nog even stoer over zijn naderende afscheid: “Ik bepaal wanneer ik stop, niet RTL of Talpa.”

De transfer van Berghuis naar Ajax kwam uiteraard aan bod, plus de protestacties tegen homofoob Hongarije. Dick Advocaat was als gast aangeschoven, maar die was niet op een memorabele uitspraak te betrappen. De mannen neuzelden en keuvelden door als in een saai radioprogramma. Er kwam nog wel een grappig filmpje met een stuntelende Oranjefan voorbij, maar dat had Lips de dag ervoor al bij Studio Europa gezien. De stapel boeken over Derksen die er als schaamteloze zelfpromotie op de presentatiedesk lag, bracht Lips wel op een idee: hij ging eens een goed boek lezen. Niet over voetbal, en zeker niet over Johan Derksen.

