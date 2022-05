Bij Dua Lipa in de Ziggo Dome is al snel duidelijk: dit gaat héél leuk worden

Dua Lipa zorgt in de Ziggo Dome voor een ouderwetse spektakelshow, maar dat spektakel zit de muziek niet in de weg, zoals in deze tak van de pop nog wel eens het geval is. Beeld Eva Plevier

Verplicht nummertje natuurlijk, dat een wereldster tijdens een concert in Amsterdam even wat woordjes in het Nederlands brabbelt. Of ze er de volle impact van begrijpt, laat zich raden, maar heel vlot rolt het Dua Lipa in de Ziggo Dome van de lippen: “Amsterdam, godverdomme, ik ben zo blij, we gaan helemaal naar de kloten!”

Oeps, en dat bij een concert waar een deel van de bezoekers nog van de lagereschoolleeftijd is.

Populair is een understatement als het gaat om Dua Lipa. Nummers van de 26-jarige Britse zangeres van Kosovaars-Albanese afkomst tikken op Spotify en YouTube geregeld het miljard aan en gaan daar soms zelfs ver overheen. In Nederland stond ze sinds 2016 al 19 keer in de Top 40.

Donker stemgeluid

Het concert in de Ziggo is het eerste van twee wegens corona de nodige malen uitgestelde concerten daar. Aan het begin van de pandemie verscheen haar tweede album Future Nostalgia, pas nu kan ze laten horen hoe de songs daarvan live klinken.

En al snel is duidelijk: dit gaat een héél leuke avond worden. Dua Lipa maakt mainstreammuziek, ergens tussen disco en pop in, maar kiest nooit voor de allermakkelijkste weg. Het concert in de Ziggo Dome is een ouderwetse spektakelshow, maar dat spektakel zit de muziek niet in de weg, zoals in deze tak van de pop nog wel eens het geval is.

Dansend legt de Dua Lipa kilometers af op het podium en bijbehorend plankier. Intussen mist ze als zangeres geen noot en klinkt haar diepe, soms zelf een beetje donkere stemgeluid veel en veel interessanter dan het gekir van veel naaste concurrenten.

Elton John

Net als het album Future Nostalgia heeft het concert een sterke jarentachtigvibe. ‘Let’s get physical,’ zingt Dua Lipa in openingsnummer Physical. Wie daar oud genoeg voor is, ziet dan meteen Olivia Newton John voor zich, hupsend in een gympakje.

Dua Lipa is net als de meeste van haar fans van ver na de eighties, maar het decennium inspireert haar wel. In de Ziggo binden de dansers soms rollerskates onder, klinkt synthpop en lijkt in Electric het tweede podium midden in de zaal wel een discotheek anno pakweg 1983.

En als we dan toch bezig zijn: kom er maar in, Elton John. In duet met de oudgediende (op video) zingt Dua Lipa het nummer Cold Heart, de enige echte ballad in een verder ongekend energieke avond. Vroeger was dat het moment waarop bezoekers van megaconcerten een brandende aansteker boven hun hoofd hielden, nu zetten ze het lampje op hun mobiele telefoon aan.