Bij dit beeld is het verschil tussen voetballers en supporters vervaagd

Door ze in alledaagse kleding af te beelden worden de spelers en fans inwisselbaar. Beeld Mariet Dingemans

Er komt geen bal aan te pas, en toch zijn deze rennende mannen (het zijn wel allemaal mannen) onmiskenbaar met een bal bezig. Je denkt de ronde zwart-witte metgezel er probleemloos bij. Players and supporters heet het werk dat al bijna twintig jaar vlak bij het Buiksloterwegveer staat. Tegenwoordig rennen de bronzen beelden langs de vrolijke kiosken van Pont Neuf (patat) en Stick up (Indonesisch streetfood). Toen ze werden geplaatst in 2005, was het nog een leeg grasveld.

Inmiddels wordt er fanatiek gepicknickt tussen de rennende jongens, een patatje of portie rendang in de hand. Kijken ze naar die supporters en spelers, die in ‘burgermanskleding’ achter een bal aan rennen? Zijn zij weer de supporters van de supporters?

Massacultuur

Kunstenaar Hartmut Wilkening – geboren in Duitsland, maar al jaren Amsterdammer – maakte de beeldengroep vanuit het idee dat de grens tussen voetballers en supporters vervaagt. Wat zijn immers voetballers zonder supporters? En andersom? Door ze in alledaagse kleding af te beelden worden de spelers en fans inwisselbaar. In Wilkenings werk spelen individualisme en massacultuur een belangrijke rol. Hij ziet voetbal niet alleen als sport of spel, maar dankzij volle stadions, goed bekeken wedstrijden en de wijdverspreide supporterstrend is voetbal voor hem een icoon van massacultuur.

De rennende mannen passen verrassend goed op deze plek. Wie haastte zich niet ooit rennend of fietsend om nog net de pont te halen? Vanaf het punt waar ze staan, kun je met een beetje geluk nog net de 92 meter overbruggen en de piepende pontklep op fietsen. Zo is de beeldengroep voor mij lange tijd een ideaal ijkpunt geweest voor de haast die ik had als forens uit Noord.

Galgenveld

Het is op dit stukje Amsterdam-Noord een komen en gaan geweest van beeldbepalende functies. In de middeleeuwen was het een galgenveld, in de 16de eeuw kwam hier het Tolhuis, inclusief herberg en later een theekoepel om aan de overkant van het IJ rustig te kunnen verpozen. Later was dit gebied van Shell, waar honderden werknemers werkten en pauzeerden.

In 2012 werden de toren en de rest van het Overhoeksterrein teruggegeven aan Amsterdam. Nu is dit gebied tussen Buiksloterwegveer en het begin van de Van der Pekbuurt een aantrekkelijk stukje stad geworden. Het oude Tolhuis is een pop-upcafé, de Tolhuistuin is er voor restaurant, muziek en feest, de tuin voor evenementen en het ponthuis is nu Polly Goudvisch. En op de toren wordt geschommeld, hoog boven de stad.

De haastende forens is er nog altijd. Aangemoedigd door de spelers en fans van Wilkening.