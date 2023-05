Bij deze VR-expo in Eye loop je dwars door de eerste feministische golf heen

Eye brengt 'verstopte vrouwengeschiedenissen' tot leven in de VR-ervaring 'Waltzer'. Beeld Leo Erken/Eye Amsterdam

Aan een strandje proberen vrouwen ontspannen te zwemmen, als je als bezoeker tenminste niet te dichtbij komt. Op een pleintje staat een danseres, als versteend en omringd door een menigte voornamelijk bestaand uit mannen. In de bossen buiten de stad speelt een jong meisje. Jonge vrouwen begeven zich in groepjes in het uitgaansleven, begeleid door chaperonnes.

Zomaar wat taferelen uit de VR-ervaring Walzer van componist Frieda Gustavs en beeldend kunstenaar Leo Erken, komende week te zien in Eye Filmmuseum. Walzer ging afgelopen oktober in première in de sectie voor ‘immersieve werken’ van het BFI London Film Festival.

Gustavs en Erken stelden Walzer samen uit duizenden ‘gevonden beelden’ – foto’s verzameld op vlooienmarkten en veilingsites, vaak afkomstig uit privécollecties en niet gemaakt met publicatie als eerste doel. De beelden, waarvan de makers in de meeste gevallen onbekend zijn, werden gemaakt tijdens de eerste feministische golf tussen 1850-1940.

Uit die enorme berg beelden destilleerden Gustavs en Erken verschillende thema’s, weergegeven als individuele hoekjes en pleinen, open velden en krochten in het abstracte, in zwart-wit opgetrokken landschap, waarvan elk oppervlak geheel bestaat uit een wervelende collage van de foto’s.

Feministische Mount Rushmore

Je bepaalt je eigen route door dit landschap, en kiest zelf hoe lang je ergens bij stil staat. Er is geen narratief met een begin en een eind; de ervaring opent in de mist, die optrekt en op een gegeven moment ook vanzelf weer neerdaalt. Tekst of uitleg wordt er niet gegeven. Niet binnen de ervaring tenminste; een flyer biedt na afloop meer context bij wat gezien werd.

Daarmee is wel de vraag in hoeverre de belofte wordt ingelost dat ‘verstopte vrouwengeschiedenissen eindelijk gehoord worden’, die Eye in haar beschrijving van de ervaring doet. Sommige taferelen spreken meer voor zich dan andere, in hun historische verwijzingen of hun metaforen.

Hoe dan ook is wat je erin ziet deels afhankelijk van wat je voor je in deze wereld stapt al weet en hebt meegemaakt. Een klein, maar niet onbelangrijk voorbeeld: het maakt verschil of je de gezichten herkent die vanaf een bergrand uitkijken over dit kaleidoscopische landschap aan anonieme vrouwen, als een feministische variant op het beroemde Mount Rushmore – onder anderen Aletta Jacobs (1854-1929) en Wilhelmina Drucker (1847-1925) zijn daar vereeuwigd.

Speldenprikjes

Maar ook zonder enige informatie biedt Walzer een fascinerende en wonderschone ervaring, prachtig ontworpen vol speelse details. De belangrijkste gids door de ervaring geeft informatie op een meer intuïtieve manier: de constant vervormende wals die Gustavs componeerde. De melodie blijft steeds dezelfde, maar in elk van de verschillende gebieden van dit landschap krijgt ze haar eigen arrangement en instrumentarium. De muziek wordt begeleid door flarden gesprek, dialoog of poëzie, niet altijd verstaanbaar en gesproken in acht verschillende talen. Ook deze teksten geven geen expliciete informatie maar wel kleine speldenprikjes context en, vooral, een specifiek gemoed.

Walzer is met zijn op unieke wijze tot leven gewekte fotocollectie een praktijkvoorbeeld van Activating the Archive, het thema van de jaarlijkse Eye International Conference, die plaatsvindt van 4 t/m 7 juni en waar de vertoning van het VR-werk mee samenhangt. Op de door Eye en de UvA georganiseerde conferentie, die vooraf werd gegaan door een openbare lezingenreeks onder de titel This Is Film (online terug te kijken), spreken experts over het activeren van archiefcollecties en activisme rond archieven.

Walzer is te zien in Eye Filmmuseum van 31 mei t/m 7 juni.