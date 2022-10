Bij de Red Hot Chili Peppers is de sfeer soms wel héél relaxed

Red Hot Chili Peppers. Beeld Clara Balzary

De mannen van de Red Hot Chili Peppers hebben er weer zin. Zo productief zijn ze lange tijd niet geweest. Het album Unlimited Love verscheen jongstleden april na een platenstilte van wel zes jaar, maar nu alweer is er een opvolger. De opnames van Return of the Dream Canteen werden al vorig jaar gemaakt, in dezelfde periode als Unlimited Love.

Return of the Dream Canteen wordt gepresenteerd als het experimentelere van de twee, die in termen van ouderwetse geluidsdragers beide dubbelalbums zijn. Met dat experiment valt wel mee. Er wordt op Return of the Dream Canteen, het dertiende studioalbum van de Peppers, soms iets losser gemusiceerd dan op de voorganger, maar als geheel klinkt de plaat toch vooral als een Unlimited Love, deel 2.

En dat betekent dat de sfeer op het wederom door Rick Rubin geproduceerde album uiterst relaxed is. Veelzeggend heet een van de liedjes Peace and Love. Ook veelzeggend is het dat een ander liedje de titel La La La La La La La La heeft. Soms is Return of the Dream Canteen zo ontspannen dat de muziek de kant van vrijblijvend opgaat. Het zijn ook zeker niet allemaal even sterke liedjes die de Peppers ons voorzetten. Het nummer My Cigarette is bijvoorbeeld echt een niemendalletje.

Return of the Dream Canteen, gestoken in een vrolijk-psychedelische hoes, is zo’n album waarvan je soms bijna vergeet dat je hem hebt opstaan. De Red Hot Chili Peppers als makers van achtergrondmuziek, kwalitatieve achtergrondmuziek, dat zeker, maar toch, het is niet helemaal wat je van de groep verwacht.

Maar funken en rocken kunnen de mannen (in leeftijd variërend van 52 tot 60 jaar) ook nog steeds. Dat levert toch wel de sterkste momenten op Return of the Dream Canteen op. Lekker, die extra blazers in het strak swingende Fake as Fu@k. En het gitaarwerk van John Frusciante in Eddie (een ode aan de in 2020 overleden gitarist Eddie van Halen) is ook puik.