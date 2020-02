Bij de New York Fashion Week ontbraken de grote namen

New York: Alana Felisberto voor Brandon Maxwell. Beeld WireImage

Ook al speelde de modeweek aan de overkant van de Atlantische oceaan in New York, het evenement heeft altijd last gehad van het Calimerocomplex. De getoonde collecties van grote Amerikaanse modehuizen, uitblinkend in luxe sports­wear, waren lang erg commercieel. Journalisten en inkopers zochten de echte creativiteit in Europa. In slaap vallen tijdens een Calvin Kleinshow, ergens tussen satijnen slipdress nummer dertig en zeventig in, variërend in kleur van ecru via nude naar lichtgrijs, was in de jaren negentig niet ongebruikelijk.

Daarbij was de New York Fashion Week de laatste in de vierweekse ronde van shows in Londen, Milaan en Parijs. Inkopers hadden al een groot deel van hun budget in Europa gespendeerd. Waren ze daar zeer enthousiast geweest, dan bleef er weinig money over. Dus schoof organisator Council of Fashion Designers of Americade (CFDA) de modeweek naar voren, New York als eerste stop. Een slimme zet, alleen vindt een aantal ontwerpers de week nu zelf ook boring en voorspelbaar. Zij nemen de benen.

Oscarweekeinde

Tom Ford kreeg flinke kritiek omdat hij zijn show met de collectie voor najaar/winter 2020 verplaatste naar Los Angeles. Juist hij, voorzitter van de CFDA, zou de Amerikaanse mode-­industrie moeten steunen. Dat deed hij ook, ­reageerde Ford in zijn lijzige Texaanse accent, maar waarom zou dat vanuit New York moeten? Ford loves LA, Ford is LA en Ford follows the ­money. En laten al zijn klanten nu precies tijdens New York Fashion Week wegens het Oscarweekeinde in Los Angeles vertoeven. Een win-winsituatie, gezien ook het weer dat rond deze tijd aan de Oostkust heftige vormen kan aannemen en we weten allemaal: vochtigheid zorgt voor pluishaar, een doodzonde in modeland. Iedereen zat bij Ford: J-Lo met spatzuivere, geföhnde haren en verloofde Alex Rodriguez front row naast een drooggespierde Renée Zellweger. Verder Ciara, Kate Hudson, Kylie Jenner, Miley Cyrus, Dr. Dre en James Corden.

Los Angeles: Bella Hadid tijdens de show van Tom Ford. Beeld Reuters

Nog meer Ford in Los Angeles. Beeld Chris Pizzello/Invision/AP

Volumespel

Zellweger nam twee dagen later het felbegeerde beeldje in ontvangst, niet in een Ford maar in een couturejurk van ­Giorgio Armani (net als Laura Dern voor best supporting actress). Dat mocht de pret niet drukken: Ford had de buit al binnen: een overload aan coverage op sociale media. En ach, Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson, Hollywood Royalty, hadden zijn atelier wel bezocht. Aan de kwaliteit van zijn collectie lag het niet. De ene na de andere Oscarwaardige glamourjurk kwam voorbij, maar Ford introduceerde ook een voor hem nieuwe, relaxte look, ‘een volumespel’, zoals hij het noemde, waarbij een luxe, ruimvallende joggingbroek gecombineerd werd met een wijde top in oranje-witte tie-dye, waarvan het achterpand tot op de grond rijkte, perfect voor hippies in Palm Beach.

In de slag om de millennial zat Gucci goed met de krankzinnig populaire Billie Eilish, in Gucci optredend bij de Oscars. Stella McCartney belooft ook een topseizoen tegemoet te gaan, vanwege haar veelbesproken smoking voor Joaquin Phoenix (ze kleedde ook Olivia Colman van Netflixhit The Crown). Chanels pre-Oscar diner in de Polo Lounge van het Beverly Hills hotel, met 150 stoelen voor de happy few, was één van de hottest tickets in town en overschaduwde de NYFW-shows. Margot Robbie, Joan Collins. Penélope Cruz, Sofia Coppola en Diane Kruger waren onder de lucky ones die zich tegoed konden doen aan de Château Rauzan-­Ségla (gemiddeld 85 euro per fles), afkomstig van Chanels eigen wijnmakerij in Bordeaux. De familie Wertheimer, eigenaar van het Franse modehuis, kocht het landgoed in 1994.

Intussen probeerden modeprofs in New York in de regen taxi’s te krijgen naar onder meer de show van Brandon Maxwell, Mr. Oscardress én BFF van Lady Gaga die – verrassend – wel in New York toonde. Zijn transparante niemendalletjes, onder meer geshowd door het Nederlandse model Yasmin Wijnaldum, hadden het leuk gedaan tijdens de Vanity Fair afterparty, 2451 miles verderop in LA.

Jeremy Scott ontbrak helemaal. De originele ontwerper uit Kansas verhuist zijn show naar de Parijse coutureweek in juli. Er waren meer wegblijvers. Tommy Hilfiger showt zondag in Londen en Ralph Lauren gaat iets speciaals doen in april, locatie nog onbekend. Na de emotionele viering van de vijftigste verjaardag van zijn label in september 2018 in Central Park, heeft de veteraan de smaak te pakken. Lauren heeft zijn zinnen gezet op wederom een unieke, verrassende belevenis. Weg van de modeweek waar editors en inkopers van hot naar her rennen en je genodigden hooguit twaalf minuten kunt vermaken, daarna moet iedereen namelijk weer door.

Alexander Wang verplaatste twee jaar geleden zijn shows al naar juni en december, omdat het zogeheten ‘off-season schema’ meer ruimte biedt aan spectaculaire shows, er tevens minder competitie is, en – fijne bijkomstigheid – inkopers hun centjes voor het komende seizoen nog in de zak hebben. De toekomst van modehuizen ligt volgens Wang veel meer in direct contact met de consument via sociale media in plaats van shows. Hij antwoordt zelf op berichten en binnenkort begint hij op videoplatform Quibi met zijn talkshow Potty Talk, jawel, juicy gesprekken met fashion insiders op het toilet.

Jong talent

Wat was er, ondanks deze exodus, dan wel te zien in New York? Rihanna organiseerde een intiem evenement bij warenhuis Bergdorf Goodman ter ere van een drop van haar collectie Fenty. Oscar de la Renta, The Row, Michael Kors, Marc Jacobs, Proenza Schouler en – terug van weggeweest – Rodarte waren van de partij. En ieder nadeel heb zijn voordeel: in een luchtiger schema is er meer tijd en aandacht voor jong talent zoals Rachel Comey (Schotse ruiten en veiligheidspelden), bohemian label Zimmermann, Monse, de neonkleuren en strass van Area (van Beckett Fogg en de Nederlandse Piotrek Panszczyk), Priscavera en Sander Laks label Sies Marjan.

Aandacht voor vrouwenrechten was er ook. Tussen de gangen van haar dinershow gaf Rachel Comey het woord aan onder meer Lourdes Rivera van het Center for Reproductive Rights, die op 4 maart bij het Amerikaanse Hooggerechtshof pleit tegen beperkte toegang tot abortus in de staat Louisiana.

Fashion, Oscars en politiek lopen door elkaar heen nu de strijd om de democratische presidentskandidatuur is losgebarsten. Hotshots in modeland met een indrukwekkend aantal volgers op sociale media steunen de kandidaat die zij het best opgewassen vinden tegen Donald Trump. Dat blijft niet bij woorden in de VS. Selby Drummond bijvoorbeeld, hoofd mode en beauty partnerships van platform Snapchat, heeft onbetaald verlof genomen om te werken aan de presidentiële campagne van Michael Bloomberg, de voormalige burgemeester van New York. Drummonds tegenhanger bij You­Tube, Derek Blasberg, steunt eveneens Bloomberg. Anna Wintour, hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue én artistic director van Condé Nast, mikt op een jongere generatie met fundraisers voor de voormalige burgemeester van South Bend, Indiana, Pete Buttigieg (38). Afgelopen zomer bood Tom Ford, eveneens fan, aan om Buttigieg te kleden voor de verkiezingscampagne, maar dat weigerde de politicus.

Wintour is uit op revanche. In 2016 maakte ze zich sterk voor Hillary Clinton en hielp bij de ontwikkeling van haar signaturestyle: eenkleurige Ralph Laurenpakken. Dat bleek niet genoeg om de sympathie van de kiezers te winnen. Had iemand het nog over trends?