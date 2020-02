Bij de James Bond Experience kun je alvast je ‘license to kill’ behalen

De James Bond Experience in de pop-up-store op Utrecht Centraal. Beeld Jan Pieter Ekker

Donderdag werd de ‘No Time To Die’-pop-up-experience in de waterkoude hal van Utrecht Centraal geopend door acteur-presentator Levi van Kempen in smoking en presentatrice­/influencer/modeblogger Anna Nooshin in een lange zwarte jurk. “De allereerste wereldwijd, dus we hebben een primeur te pakken,” zei Van Kempen, alvorens hij Nooshin aan het woord liet. “Ik ben geen mega-actiefan,” vertelde ze, “maar op James Bond ben ik verliefd, omdat er ook altijd een beetje romantiek in zit.”

Heb je altijd een Bondgirl willen zijn, wilde Van Kempen weten. “Ik denk dat er weinig vrouwen zijn die zo’n aanbod zouden afslaan,” antwoordde Nooshin. “Het lijkt me echt fantastisch. Voor mij was Halle Berry de eerste die dat gevoel bij me opwekte; hoe zij uit het water kwam in die oranje bikini…”

Haar favoriete Bondfilm is Spectre (2015), maar Daniel Craig is niet haar favoriete James Bond. “Hij doet het heel goed, maar mijn favoriet is Sean Connery. Hij is van voor mijn tijd, maar alles klopt aan hem: zijn charme, zijn lichaam, zijn stem en zijn coolheid – het totale plaatje.”

Opening James Bond Experience op Utrecht Centraal door Levi van Kempen en Anna Nooshin pic.twitter.com/TkewFIufMs — Jan Pieter EKKER (@jpekker) 13 februari 2020

‘Classified mission’

Vervolgens kreeg Nooshin de allereerste kaartjes voor de allereerste ­Pathévertoning overhandigd – vastgelegd door filmende influencers en ratelende camera’s. Daarna mocht ze als eerste de pop-up-experience binnen, een blokkendoos met de portretten van de hoofdrolspelers Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, ­Lashana Lynch en Ana de Armas.

Aansluitend mochten ook de overige aanwezigen op voor hun ‘double-0’; een missie die natuurlijk ‘classified’ is, maar die – indien succesvol afgerond – bij voorkeur gedeeld moet worden op sociale media. Want daar draait deze missie van distributeur UIP en bioscoopexploitant Pathé natuurlijk om; om het creëren van awareness. En om alvast zoveel mogelijk kaartjes te verkopen. De tijd die je op je license moet wachten, breng je niet toevallig door naast de Pathékassa.