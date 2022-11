Bij de foto’s van Nhu Xuan Hua in Huis Marseille is een grijs dompertje op de feestvreugde te zien

De foto's van Nhu Xuan Hua zijn uiterst gelikt, maar gaan tegelijk over melancholie en het verstrijken van de tijd. Huis Marseille presenteert de eerste museale tentoonstelling van de Vietnamees-Franse fotograaf.

De combinatie Vietnam en fotografie roept nog steeds associaties op met oorlog. Iconische opnames zitten stevig in het collectief bewustzijn verankerd, zoals de foto die Nick Ut maakte van kinderen die vluchten van een bombardement met napalm. Huis Marseille toont nu werk van kunstenaar Nhu Xuan Hua (1989), dat ogenschijnlijk niets met die oorlog te maken heeft.

Toch speelt deze op de achtergrond wel een rol. In de nasleep van de Vietnamoorlog (1955-1975) vluchtte de familie van Nhu Xuan Hua naar België en Frankrijk, waar Hua werd geboren. Nadat ze het ouderlijk huis had verlaten, raakte haar afkomst steeds meer op de achtergrond.

Hua verhuisde later naar Londen en maakte naam als fotograaf voor tijdschriften als Vogue, The Wall Street Journal en Time Magazine. Ze werkte ook in opdracht voor grote modemerken. In de expositie in Huis Marseille zijn ook een paar commerciële foto’s verstopt, zoals een foto die ze maakte voor Gucci, maar ze zijn hier onderdeel van een groter, multidisciplinair geheel. Naast foto’s maakt Hua ook autonoom werk en installaties.

Ventilatoren

Een van de zalen is omgetoverd tot een soort altaar met persoonlijke foto’s en voorwerpen die te maken hebben met haar jeugd en familie. In de ruimte ligt kunstgras, waarop een plastic tuinbank staat. Die combinatie refereert naar haar kindertijd in een Parijse voorstad. Legplanken met kleine voorwerpen roepen associaties op met een thuissituatie, met vensterbanken vol foto’s en kitscherige beeldjes. “Bij ons stonden de planken vol met voorwerpen die emotionele waarde hebben: souvenirs en prijzen. Allemaal materiële verwijzingen naar herinneringen,” schrijft Hua in een toelichting.

Ventilatoren op de grond verwijzen naar Vietnam, waar ze alomtegenwoordig zijn om de hitte te verdrijven. Tegelijk doen ze een beetje aan figuren denken, aan koppels die naast elkaar staan. De ventilatoren blazen verschillende kanten op, waardoor de indruk ontstaat van figuren die elkaar niet goed begrijpen, figuren die hun aandacht hebben gericht op andere dingen.

Op een van de foto’s staat ook een koppel. Maar toch ook weer niet. Twee mensen staan aan de waterkant, op de achtergrond zwemmen meeuwen, meerkoeten en zwanen. Maar de foto is zo bewerkt dat de figuren zijn vervangen door de achtergrond. Er blijven slechts vage contouren over.

Vervaagde kinderen

Deze foto maakt deel uit van de serie Tropism, consequences of a displaced memory, die op verschillende plekken in de tentoonstelling terugkeert. Het concept ‘tropisme’ heeft Hua ontleend aan het gelijknamige boek van Nathalie Sarraute. De Franse schrijfster verwees hiermee naar nauwelijks waarneembare gevoelens van aantrekking of afstoting die in het onderbewuste huizen.

Beelden uit Hua’s familiearchief zijn vaag gemaakt, herinneringen lossen op tot abstracte lijnen en kleuren uit de achtergrond. Kinderen blazen de kaarsjes op een verjaardagstaart uit, maar de kaarsjes blijven branden en de kinderen zijn vervaagd. Een installatie met een gedekte tafel en taart wekt ook de indruk dat de bezoeker aanwezig is bij een feestje. De hele installatie is echter grijs geschilderd, wat een dompertje is op de feestvreugde.

Zulke melancholieke beelden worden afgewisseld met uiterst gestileerde portretten waarin de figuren juist nadrukkelijk aanwezig zijn. In Be a super lichten de ogen van het model op als laserstralen, een knipoog naar Hua’s broer, die Man heet en tijdens zijn jeugd steeds te maken kreeg met naamgrapjes die verwijzen naar superhelden.

Ventilatoren komen weer terug in de rode kamer van Huis Marseille, een ruimte die Hua deed denken aan een Vietnamese tempel. Ze voegde gouden halmen in de zaal toe en liet deze door ventilatoren zachtjes heen en weer waaien.

Vietnamese diaspora

Tegelijk met het werk van Nhu Xuan Hua laat Huis Marseille werk van twee andere kunstenaars zien met een Vietnamese achtergrond. Diane Severin Nguyen (1990) maakt vreemde composities met synthetische en organische materialen zoals latex, menselijk haar en kunstmatig vloeistoffen. Het resultaat doet denken aan wonden of vleesetende planten, maar oogt tegelijk heel kunstmatig. Dat komt mede door de ongebruikelijke belichting door de flits van een telefoon of andere kleine ledjes.

In het werk van Danh Vo (1975), die op vierjarige leeftijd met zijn gezin uit Vietnam wegging en opgroeide in Denemarken, komen we toch de Vietnamoorlog tegen. De foto’s van Vo zijn niet door hemzelf gemaakt, hij presenteert een selectie uit het fotoarchief van Joseph Michel Carrier. Deze Amerikaanse antropoloog was tussen 1962 en 1973 in Vietnam gestationeerd en daar zag hij tot zijn verbazing mannen die publiekelijk hand in hand liepen. Dat had hij in de Verenigde Staten waar hij, zelf homoseksueel, opgroeide, nog nooit gezien.

In Vietnam legde Carrier de interacties tussen mannen vast met zijn camera. Later gaf hij zijn omvangrijke archief aan Danh Vo, voor wie de beelden een persoonlijke betekenis hebben: het zijn opnamen van een cultureel verleden dat hij als het zijne herkent, maar dat hij nooit echt heeft kunnen ervaren.

Nhu Xuan Hua, Hug of a Swan, Huis Marseille, t/m 4 december