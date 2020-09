Bij de demente Jan ligt de rommel tot het plafond opgestapeld

Thuis op Zuid Beeld Het Parool

Hugo Borst en Adelheid Roosen verloren beiden hun moeder aan dementie en maakten eerder een serie waarin ze dementiepatiënten in een verpleeghuis in Rotterdam volgden. Hun nieuwe serie Thuis op Zuid, draait er juist om hoe dementiepatiënten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.

Eenvoudig is dat niet. Ze gaan langs bij de alleenstaande Jan, die door dementie een verzamelwoede heeft ontwikkeld. Thuis ligt de rommel tot het plafond opgestapeld, zodat hij noodgedwongen op de bank slaapt, en met zijn persoonlijke hygiëne neemt hij het ook niet zo nauw.

Borst gaat met een zorgverlener langs bij mevrouw Bot, die wordt bestempeld als zorgmijder. Wat haar betreft is er niks aan de hand. “Joh, ik kan alles nog. Maak je om mij geen zorgen.” Maar de zorgverlener – die snel de koelkast checkt op beschimmeld eten en de telefoon weer aansluit – vertelt later dat mevrouw Bot dagelijks zorg krijgt, maar zich dat niet herinnert.

Zorgverleners zoeken met thuishulp, mantelzorgers en een dagbesteding de balans tussen patiënten autonoom laten zijn en zorgen dat ze niet gedwongen naar een verpleeghuis hoeven. Een leugentje – ‘meebewegen’ noemen ze dat – wordt daarbij niet geschuwd. De oplossing om mevrouw Bot toch naar de dagbesteding te krijgen: zeggen dat ze daar nodig is als vrijwilliger. Zorgen dat Jan voortaan in bed slaapt: een tweezits- in plaats van driezitsbank in zijn kamer zetten.

Borst ziet wat het zorgteam bereikt, maar de gedwongen verhuizing van Jan zit hem niet lekker. Hij zou niet willen dat iemand dat voor hem beslist. Volgens Roosen is er maar één oplossing om dat te voorkomen: een levenstestament opstellen waarin staat hoe je je leven voor je ziet.

Nu beslissen voor later, Lips vindt het een ingewikkelde opdracht. Maar Borsts antwoord is duidelijk: “Dat iemand me altijd meeneemt naar de thuiswedstrijden van ­Sparta.”