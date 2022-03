Bij Bryan Adams is de klant nog altijd koning

Bryan Adams is een muzikant als een ouderwetse kruidenier: de klant is koning. En als de klant een bepaalde smaak thee verwacht, legt de middenstander die in de schappen. Zo is Adams’ vijftiende album So Happy It Hurts een plaat die op geen enkele manier verrast, maar tegelijk alle fans van zijn radiovriendelijke gitaarrock een glimlach bezorgt.

Dat komt doordat Adams (62) na een carrière van ruim 40 jaar simpelweg precies weet waar zijn kwaliteiten liggen. Nadat hij na de eeuwwisseling nog weleens voorzichtige nieuwe muzikale richtingen had verkend, speelt hij op zeker op zijn eerste album dat niet meer verschijnt bij het platenlabel waarmee hij zijn grootste successen boekte.

So Happy it Hurts is behalve een viering van de terugkeer naar het normale leven na corona, vooral een feest voor de ouderwets hoekige gitaarriff, die ook Adams’ evergreens Run to You, Summer of 69 of It’s Only Love kleurde. De titelsong is zonder meer een van de pakkendste liedjes die Adams in 20 jaar schreef.

Zoals altijd ligt ook het gevaar sentimentaliteit op de loer als Adams zijn balladliefde etaleert. Let’s Do This eindigt zo te klef om te blijven boeien. Gelukkig is daar de lekker vette introductie van John Cleese op rock-’n-rollhommage Kick Ass om de boel recht te trekken.