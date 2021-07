Bij B&B Vol liefde heeft niemand zin

Beeld RTL4

Een combinatie van Ik vertrek en Boer zoekt vrouw met een vleugje Chateau Meiland, hoe zou dat in hemelsnaam géén fijne televisie kunnen opleveren? Toch zag Lips gisteravond in fusion­programma B&B Vol liefde een aaneenschakeling van enerzijds dodelijk saaie en anderzijds tenenkrommend gênante scènes tegen de achtergrond van het runnen van bed and breakfasts in allerlei landen.

Het RTL 4-datingprogramma bezorgde Lips zelfs met de gordijnen dicht plaatsvervangende schaamte. Gevolgd door medelijden met de deel­nemers die zich in een vlaag van verstandsverbijstering moeten hebben opgegeven voor een programma dat iedere structuur en richting mist.

Terwijl B&B Vol liefde in zijn genre best mooi had kunnen zijn: alleenstaande B&B-houders die vrijgezellen over de vloer krijgen om te onderzoeken of er ‘een klik’ is of dat er misschien zelfs wel ‘een vonk’ zou kunnen overspringen. Maar ze werden totaal aan hun lot overgelaten.

Lips sloeg het met verwondering gade. Vooral hork Bert die vanuit het boerse midden van Frankrijk Romana en Ysolde ontving voor, ja, voor wat eigenlijk? Als kijker kreeg je geen hoogte van de man die op geen enkele manier zin leek te hebben in gezelschap. “Dit is jouw kamer niet, het is míjn kamer, waar jij nu in verblijft.” Ysolde deed nog wel haar best, maar leuk was anders.

In de andere B&B’s ging het minder onvriendelijk maar minstens zo onbeholpen toe. Monique was vooralsnog de enige vrouw die in Italië kwam logeren bij eigenaar Vincent, over wie Lips zich afvroeg hoe die ooit zelfstandig had weten te emigreren. En Caroline in Oostenrijk controleerde overdag of Nico en Erik de wc-bril in hun eigen toilet wel omlaag hadden gedaan.

Lips werd er best een beetje depri van.

