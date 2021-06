Bij 112 Vandaag is het elke avond wel een keer bloedserieus leuk

Na EenVandaag en TweeVandaag is er nu ook 112 Vandaag. RTL5 scheurt de hele dag achter ambulances en brandweerwagens aan om nog dezelfde avond verslag uit te brengen van een steekpartij, een uit de sloot gered paard of een in brand gevlogen combimagnetron.

Het is de nieuwe koers van de voormalige jongerenzender onder het motto Echt. Bij RTL5. Met de dagelijkse crimerubriek staat alles in het teken van reality. De hele avond regent het zwaailichten, met hier en daar een wegenwachter, want die worden gevolgd in De Alarmcentrale: Pech Onderweg. Het 112-nieuws wordt allemaal even ernstig gebracht met verslaggevers ter plaatse en een dodelijk serieuze Ellie Lust die in de studio van 112 Vandaag nog eens het belang onderstreept van een vakkundig opgehangen koolmonoxidemelder.

Waarom Lips dan toch graag kijkt? Omdat al die bloedserieuze verslaggevers elke avond wel een keertje heerlijk uit hun rol vallen. Gisteren was het na een explosie bij een toko in Rotterdam die door een reporter tot de bodem was uitgezocht. In de buurt had ze geruchten gehoord over drugs en de winkel was ook al eens beschoten. “Er lijkt hier meer te spelen dan broodjes en atjar tjampoer.”

Dan is voor Lips de avond al geslaagd, maar nu deed Jochem van Gelder er in De Alarmcentrale nog een schepje bovenop. De eigenaar van een oude Citroën had de Wegenwacht gebeld. Het hydraulische systeem waardoor de auto omhoog komt na het starten, weigerde dienst.

“Heb je het weleens vaker meegemaakt, dat je ’m alsnog omhoog krijgt? Dat ie plat ligt en jij iets doet waardoor hij toch in één keer...wow!” vroeg Van Gelder aan de wegenwachter. En even later: “Geen pressure, dat is nooit goed als je ’m omhoog moet krijgen.”

Heel soms wordt het opeens leuk. Echt. Bij RTL5.

