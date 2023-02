Biesheuvelprijs 2023: de verhalenbundel is springlevend en het meesterschap van Hedda Martens absoluut

Hedda Martens, winnaar van de J.M.A. Biesheuvelprijs 2023. Beeld Jasmijn Janssen/Querido

Haar verhalen ‘blinken uit in stijl, compositie én in inlevingsvermogen en levensechtheid.’ De J.M.A. Biesheuvelprijs 2023 voor de beste verhalenbundel is zondagmiddag in Spui 25 toegekend aan Hedda Martens (1947) voor Bij wijze van leven. Martens toont met deze verhalenbundel, die verscheen bij uitgeverij Querido, volgens de jury absoluut meesterschap.

Het was de achtste keer dat de J.M.A. Biesheuvelprijs werd uitgereikt in de Week van het Korte Verhaal. Met crowdfunding is een prijzengeld opgehaald van 5400 euro. Er waren zesentwintig inzendingen, waarvan de helft echter niet in het genre verhalenbundel viel, waarvoor de prijs in het leven is geroepen. Toch spreekt de jury van een rijk jaar voor de verhalenbundel, ook vanwege de hoge kwaliteit van de boeken die wel in de race bleven.

De auteurs die de shortlist haalden, waren twee debutanten in het genre (Joep van Helden met Jerrycan en Joke van Vliet met Wanneer de herten komen), een ervaren dichter (Mischa Andriessen met Probeer de hemel mijn huis te maken) en een zeer ervaren schrijver: winnares Hedda Martens, die in 1982 debuteerde met de verhalenbundel Sjibbolet en andere verhalen, en daarna nog twee bundels en romans schreef vóór het in september vorig jaar verschenen Bij wijze van leven.

Springlevend karakter

De jury stelt dat de shortlist de rijkdom en het springlevende karakter van het genre van de verhalenbundel goed weerspiegelt, maar dat niemand schrijft zoals Martens (pseudoniem van Henriette Plantenga) dat al veertig jaar doet en nu in Bij wijze van leven nog verder heeft geperfectioneerd. ‘Ogenschijnlijk blijft Martens dicht bij huis in haar verhalen: een fietstochtje, een peuter op schoot, een afspraak in een café. Maar laat u daar niet door misleiden! Door de bijzonder scherp afgestelde antenne van deze auteur voor hoe mensen denken, hoe ze waarnemen, en hoe ze voelen, ontdekt de lezer hoe groots het gewone is.’