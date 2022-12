Bicycle Film Festival – voor de derde keer – terug in Amsterdam

De Nederlandse documentaire 'Una Chimba' van regisseur Stefan Bolt sluit het festival zondag af. Beeld David Jaramillo Ramirez

Toen Brendt Barbur (51) tweeëntwintig jaar geleden in New York van zijn fiets werd gereden door een bus en vervolgens zes maanden moest revalideren ontstond het idee voor het Bicycle Film Festival: “Het idee was toen in de VS nog dat het als fietser mijn eigen schuld was dat ik onder een bus was gekomen. Dat idee over fietsen wilde ik veranderen; via een festival met films, kunst, muziek en bikeraces wilde ik laten zien hoe geweldig fietsen is.”

Barbur startte in New York en vanaf daar waaierde het Bicycle Film Festival uit over de rest van de wereld, van Tokio tot Helsinki. Bekende filmmakers, muzikanten en artiesten, zoals Spike Jonze, Ai Weiwei, Jim Jarmusch en Erykah Badu verbonden hun naam al aan het festival. “Het is de derde keer dat we naar Amsterdam komen. Na Tuschinski en FC Hyena organiseren we het nu bij MOVE Amsterdam en Ride Out, naast het Olympisch Stadion.”

Fietshoofdstad van de wereld

Amsterdam is nog altijd dé fietshoofdstad van de wereld,” zegt Barbur. “Via het festival schenken we aandacht aan de fietscultuur wereldwijd en proberen we de gemeenschap te versterken. Maar ook als je geen fietsfanaat bent zijn er veel mooie films te zien of is livemuziek te beluisteren, onder andere van Simone & Amedeo Pace van de New Yorkse cultband Blonde Redhead. En voor wie op de fiets naar het festival komt: er is speciale valetparking.”

Mannen domineren nog altijd de fietswereld: “We vinden het daarom belangrijk om aandacht te besteden aan vrouwen en fietsen. Op zondag is er een paneldiscussie over de toekomst van vrouwen in het wielrennen, voorafgaand is er een fietstour voor vrouwen rondom Amsterdam.”

Ook zijn er films te zien over of gemaakt door vrouwen, zoals Kampala Cycling Couriers, geproduceerd door de Nederlandse wielrenner Anna van der Breggen. Of de Iraanse korte film Get Off (onderdeel van het Cinematic Shorts programma op zaterdag), over een Iraans meisje dat een fiets koopt en angst heeft voor de moraliteitspolitie.

Thomas Dekker

De Nederlandse documentaire Una Chimba van regisseur Stefan Bolt sluit het festival zondag af. Het is het verslag van de deelname van voormalig wielrenner Laurens ten Dam en collega Thomas Dekker aan de Transcordilleras. Deze zelfvoorzienende ‘bikepacking race’ van 1100 kilometer met 25.000 hoogtemeters, gaat door de Andes in Colombia.

Ten Dam, over de telefoon op weg naar Nice voor de opnames van zijn podcast Live slow ride fast: “Alles wat je nodig hebt moesten we zelf meesjouwen, dat vereiste extreem licht pakken. Vooraf ging ik op trainingskamp in Medellín met Tom Dumoulin en Koen Bouwman om aan de ijle berglucht te wennen. Tijdens de tocht kregen we slechts flarden mee van hoe mooi het was, de bergen, de jungle. Dat zie je wél terug in de filmbeelden, net als de hartelijkheid van de Colombianen.”

Zonder telefoon

De race is het zwaarste dat hij ooit heeft gedaan, zegt Ten Dam: “Toch kreeg het ons te pakken; we gaan terug in februari. Het heeft iets therapeutisch om helemaal op jezelf aangewezen te zijn, zonder verzorging en zonder laptop of telefoon. Wie weet inspireren we met de film wel meer Nederlanders om de tocht te gaan fietsen, dat zou geweldig zijn.”

Programma, tickets en bikeraces: https://www.move.amsterdam/en/bicycle-film-festival