Bibi Dumon Tak en Annemarie van Haeringen bekroond met de Woutertje Pieterseprijs

Bibi Dumon Tak en Annemarie van Haeringen. Beeld Renske Derkx

Kind na kind, klas na klas, spreekbeurten zijn vaak supersaai – altijd maar bekeken door mensenogen. In het zaterdagochtend met de Woutertje Pieterseprijs bekroonde Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda kiezen Bibi Dumon Tak (58), auteur van non-fictie kinderboeken over dieren, en illustrator Annemarie van Haeringen (64) voor een andere kijk: dier na dier.

En zo trapt een gewone poetsvis met zijn spreekbeurt af over de haai (maar vooral over zichzelf als all-inclusive haaienwasserette), houdt een vroedmeesterpad een lezing over de koala (en waarom die zich daarmee zo verbonden voelt want écht, zoveel overeenkomsten) en bespreekt de sneeuwpanter de sneeuwpanter (omdat hij, onzichtbaar maar onverslaanbaar als keizer van het hooggebergte, genoodzaakt is voor zichzelf te kiezen).

Bloeddorstige vragensteller

Dumon Tak en Van Haeringen zetten een steeds verder ontsporende dierenklas neer, waarin de heremietkreeft (‘Ahum... ha-hallo’) even opnieuw begint, de vos zich ontpopt als bloeddorstige vragensteller en de frugivore fruitvlieg alleen maar ‘tops’ krijgt met zijn piepkleine fruitvliegmening over het leliehaantje dat mooier is dan de bloem waarop die woont.

De jury: ‘In dit humoristische boek klinkt een kakofonie van veelkleurige dieren die ons betoveren met spreekbeurten over het prachtige en gruwelijke dierenrijk. Auteur en illustrator zijn een ideaal huwelijk aangegaan in dit stilistisch voorbeeldige boek waarin alles klopt.’ Het interview vindt plaats via Zoom, al was de winnaars anders beloofd.

De genomineerden werden de afgelopen weken bekendgemaakt via radioprogramma De taalstaat van Frits Spits. Jullie wisten zaterdagochtend tijdens de speciale uitzending van De kindertaalstaat al dat dat jullie de winnaars waren. Wat was jullie eerste reactie?

Dumon Tak (DT): “Het is een wonder! De Woutertje Pieterseprijs is een heel mooie bekroning. Ik ben verwend; ik heb Griffels gewonnen en de Theo Thijssenprijs, maar ik was nooit in de buurt gekomen van een nominatie voor deze prijs. Dan ga je denken: voor de Woutertje Pieterseprijs doe ik kennelijk iets verkeerd. Dus genomineerd worden vond ik al fijn. Over winnen durf je dan niet eens na te denken.”

Van Haeringen (VH): “Bibi maakte letterlijk een sprongetje. Ik deed dat in gedachten. Maar er schoten ook tranen in mijn ogen. Al heb ik dat snel.”

Oh, dus jullie waren samen. Waar gebeurde dat?

VH: “Op de uitgeverij. Er komt een herdruk met ander papier, we moesten naar de proef kijken.”

DT: “We werden gelokt, er zou een interview zijn met Het Parool. Anders was ik niet eens gegaan. Want ik dacht: wat heb ik in te brengen over de keuze van het papier? We zijn er heel aangenaam ingeluisd.”

Hoe kwamen jullie op het idee voor dit boek?

DT: “Hiervoor hebben we samen Laat een boodschap achter in het zand gemaakt, daarin waren alleen evenhoevigen welkom, dieren met twee of vier tenen. We houden rekening met elkaar en Annemarie wilde graag een tapir tekenen.”

VH: “Ik mag wensen doorgeven, en een tapir heeft zo’n schattig pyjamaatje.”

DT: “Maar het kon niet want een tapir is onevenhoevig. Toen heeft de okapi een brief geschreven ‘aan de redactie’ dat het discriminatie was en werd besloten dat de tapir er in mocht maar wel als onevenhoevige die een spreekbeurt hield over evenhoevigen. Supergemeen natuurlijk.”

VH: “En daarna zei ik: ‘Kunnen we niet een boek maken over spreekbeurten?’ Die over die en die over die. Er kwamen bij Bibi meteen heel veel ideeën bovendrijven.”

DT: “Als het meteen in je hoofd begint te leven, weet je: dit is een boek. Je moet het er niet hoeven uit te wurmen, het moet geen geworstel worden. Het ging als vanzelf, de dieren drongen zich op, ze dicteerden. Door de stem van die dieren kwam er een brutaliteit naar boven waardoor ik stilistisch ook meer durfde. Toen we de toon te pakken hadden, ging het razendsnel. We hebben dit boek in een halfjaar gemaakt en vormgever Tessa van der Waals was daarbij ook heel belangrijk, die bedacht het register.”

De dieren in de klas geven elkaar ook ‘tips en tops’. Ik herkende het van de lagere schooljaren van mijn kinderen en ervoer het bij het lezen van jullie boek ook een soort plaatsvervangende schaamte.

DT: “Ik vind het zo afschuwelijk. Ik was op een school voor het project Schrijver in de Klas. Ik vertelde over mijn boek en kreeg een applausje van de kinderen. En toen vroeg de docent: ‘Hebben jullie nog tips of tops?’ Na twintig jaar schrijverschap! Maar ik dacht: dit overkomt dus ook de kinderen die een keer per jaar een spreekbeurt houden, die moeten dus kennelijk meteen ook leren omgaan met kritiek.”

VH: “Ik ben de heremietkreeft in het boek. Ik durfde niet. Daarom ben ik denk ik illustrator geworden. Wij observeren.”

DT: “Ik deed ooit een spreekbeurt over de koe. Ik kreeg een 11. Waarom? Misschien had iemand al een 10 gekregen en vond de leraar mij beter. Maar ik ben er wel mooi schrijfster door geworden. Ik werkte aan fictie en dat vlotte niet. En toen dacht ik aan die 11: waarom geen boek over koeien? Zo ben ik in 2002 gedebuteerd met Het koeienboek, waarvoor ik een Zilveren Griffel kreeg. Zo eenvoudig kan het zijn.”