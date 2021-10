Bezoekers over hun Amsterdam Dance Event: ‘Dit is echt een place without prejudice’

Het fotografenduo Chris & Marjan portretteerde bezoekers na een avondje swingen bij Bizzey in de Club tot stampen bij Awakenings en vroegen hoe zij deze speciale editie ervaren.

Na een jaar afwezigheid is Amsterdam Dance Event (ADE) afgelopen woensdag van start gegaan Door de coronamaatregelen is alles even anders dan normaal. Zo is er geen conferentieprogramma, zijn de feesten niet ‘s nachts maar overdag en hebben bezoekers een coronatoegangspas nodig. Toch mag dat voor veel danceliefhebbers de pret niet drukken.

Debby de Boer (37) is groot fan van He.She.They. “Dit is de vierde keer dat ik naar dit feest ga. Twee keer in Amsterdam, een keer in Berlijn en nu hier tijdens ADE. Dit is echt een place without prejudice. Als ik in mijn latex pakkie wil komen met tepelstikkers en een harnas, dan kan dat gewoon.” Beeld Chris en Marjan

Giorgio Held (23) en Mimi Stobbe (22) hebben er een lange nacht opzitten. Giorgio: “We waren gisteren naar AURA invites: PAX-ROMANA in Radion. Mijn vriend organiseerde dat.” Mimi: “Het was natuurlijk al om 00.00 uur klaar, dus zijn we daarna naar een after in ACTA gegaan. Morgen gaan we nog naar een illegale rave.” Beeld Chris en Marjan

Jaap Steijvers (22) heeft een geweldige avond achter de rug “Charlotte de Witte was een absoluut hoogtepunt. We gaan nu naar het hotel om even bij te komen. Morgen een rustdag en dan vrijdag weer alles geven.” Beeld Chris en Marjan

Love Masisi is een bekend gezicht in de Nederlandse drag scene. Tijdens He.She.They heeft ze meerdere performances gegeven, waaronder een live versie van You Make Me Feel van queer icoon Sylvester. Beeld Chris en Marjan