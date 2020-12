Bezoekers musea meer dan 65 procent gedaald in 2020

Het Van Gogh Museum. Beeld ANP

Waar in 2019 een recordaantal van bijna 33 miljoen bezoekers aan Nederlandse musea werd geteld, is de verwachting van de Museumvereniging dat de teller in 2020 zal uitkomen op zo’n 9 miljoen.

In Amsterdam, dat normaal gesproken de meeste buitenlandse bezoekers, ontvangt, zijn de cijfers het ongunstigst. Naar het Rijksmuseum kwam in 2020 een kwart van het aantal bezoekers van het jaar daarvoor: 675.000 tegen 2,7 miljoen bezoekers.

Maximum aantal mensen

Het Van Gogh Museum en het Anne Frank Huis zijn vergelijkbaar zwaar getroffen. In totaal waren de musea dit jaar 3,5 maand gesloten. Toen de musea wel open mochten, gold er een maximum aan het aantal mensen dat ze binnen konden laten.

Voor veel musea betekende dit dat er een systeem met tijdsloten ingericht moest worden om de bezoekers te spreiden.