Bezoekers en buurt reageren gemengd op mogelijke sluiting Cobra Museum: ‘Er is toch al aardig wat geld ingepompt’

De toekomst van het Cobra Museum in Amstelveen hangt aan een zijden draadje, nu het stadsbestuur de geldkraan wil dichtdraaien. Omwonenden en bezoekers spreken zich uit. ‘Het zou toch eeuwig zonde zijn als dit verdwijnt.’

Het is 32 graden maar op het plein voor het Cobra Museum in Amstelveen ligt de gevoelstemperatuur nog hoger. De tegels rond de fontein ademen hitte; wie hier langsloopt maakt vaart om snel verkoeling te zoeken. Rechtdoor richting de airconditioning van winkelcentrum Amstelveen, en soms linksaf richting het museum.

Maar die afslag wordt niet vaak genomen op deze zomerse dag. Hoewel het aangenaam koel is tussen de etsen van Picasso en het overzicht van 75 jaar kunststroming Cobra, is het bijzonder rustig in het museum.

De indrukwekkende tentoonstelling Grenzeloos en vrij. Van Appel tot Basquiat met werk van Appel, Alechinsky, Corneille en Jorn, naast tijdgenoten en voorgangers als Van Gogh, Basquiat en De Kooning, kun je in alle stilte tot je nemen. Slechts 175 mensen kwamen langs, waar het daggemiddelde rond de 300 ligt.

Jaap (80) en Hanny de Beer (75) hebben de zaal voor zich alleen. Ze komen uit Nijverdal speciaal voor de expositie. Het nieuws van de donkere wolken die boven het Cobra samenpakken hebben ze gevolgd. “Het is een prachtig museum, maar het was wel moeilijk te vinden door een gebrek aan bewegwijzering," zegt Hanny.

Eeuwig zonde zouden ze het vinden als het museum, dat een tekort heeft van 700.000 euro en een stadsbestuur dat heeft gezegd geen geld meer bij te willen leggen, zou sluiten. “Wat moet er dan met al die mooie schilderijen gebeuren?” vraagt Jaap zich af.

Ga maar even dokken

Een petitie van het museum is inmiddels ruim 7000 keer ondertekend. In het gastenboek staan noodkreten: ‘mag nooit sluiten!’ en ‘museum moet open blijven’.

Ook buurtbewoners uiten hun zorgen. Een museum in de buurt voegt veel toe, zegt Camiel Boersma (33), kersvers Amstelveenbewoner. “Ik ben er nog niet geweest, maar het is fijn om attracties op loopafstand te hebben,” zegt hij, wenkend naar de kinderwagen met zijn 1-jarige.

Kunstwerken in het Cobra Museum van onder meer Torquato Tasso, Georg Baselitz en Karel Appel. Beeld Peter Tijhuis

Jeroen Lakerveld (44) komt al jaren met enige regelmaat naar Cobra, ook met zijn kinderen. “Dit is toch balen! Ik zou het echt zonde vinden als het museum dicht moet. Is er niet een weldoener die het over kan nemen? Je kunt zo’n plek makkelijk sluiten, maar zie maar weer zoiets te openen.”

Toch klinkt er ook kritiek. Badhoevedorper Reina van der Laan (71) gaat graag naar musea, maar vindt de kunst in het Cobra niet zo aansprekend. “En de tentoonstellingen wisselen te weinig.” Een vrouw die langs snelt, roept: “Van mij mag het dicht!” Buurtbewoner Sabine Schoonderbeek (38) is nooit in het museum geweest. Ze zou het jammer vinden als het verdwijnt, maar ze ziet ook de keerzijde. “Er is al aardig wat geld in gepompt.”

30 euro per kaartje

Dat is ook hoe de Amstelveense wethouder Herbert Raat erover denkt. De gemeente geeft jaarlijks een subsidie van ruim 1,2 miljoen euro, afgezet tegen de 40.000 à 50.000 bezoekers die een bedrag van rond de 25 euro per toegangskaartje betalen. Toen er nog meer geld bij moest, vanwege een riskante bedrijfsvoering, trapte Raat op de rem. ‘Ik zou het verschrikkelijk vinden, maar alle opties liggen op tafel,’ zei hij eerder in Het Parool.

Voor nu lijkt een wisseling van de wacht – volgens het stadsbestuur zou de museumleiding verandering steeds tegengaan – een opening te bieden voor een redding. Maar dan zouden directeur Stefan van Raay en bestuursvoorzitter Jerry Straub weg moeten. En dat er subsidie naar het museum moet, zal niet veranderen. Er zijn bijna geen musea in Nederland die zonder overheidssteun kunnen, zei Arjo Klamer, hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur aan de Erasmus Universiteit Rotterdam onlangs tegen Het Parool.

Buurtbewoner Rob Zeelenberg (76) trekt zijn boodschappentas op wielen over het Sandbergplein voor het museum. Hij geeft toe niet veel van moderne kunst te houden, maar het Cobra hóórt wat hem betreft bij Amstelveen. “Zo arm zijn we hier niet. Ga maar even dokken, gemeente.”

