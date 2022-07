Beyoncés langverwachte zevende album: een heerlijke dansvloerplaat voor een hete, onbezorgde zomer

Op haar nieuwe plaat Renaissance gaat Beyoncé een vurige retroromance aan met disco en clubhouse. Beeld Mason Poole/A.M.P.A.S/Getty

Ruim zes jaar ging er voorbij na het verschijnen van Beyoncés album Lemonade. Een bruisende, eclectische plaat, die onder meer een afrekening met haar overspelige echtgenoot Jay-Z bevatte en met Freedom, het stomende soul- en hiphopduet met Kendrick Lamar, een creatief hoogtepunt kende.

Freedom was behalve perfecte muzikale fusion ook een daverend politiek statement dat naar meer smaakte. Wat zou de zangeres te zeggen hebben over de zomer van Black Lives Matter-protesten van 2020? Over de bestorming van het Capitool?

In het geheel niets, althans niet op plaat, zo blijkt op haar achtste soloalbum Renaissance (waarvoor de Nederlandse fotografe Carlijn Jacobs de cover schoot). Beyoncés wedergeboorte is er eentje van escapisme en hedonisme. Alsof de zangeres het een beetje beu is om gezien te worden als woordvoerder van een hele generatie zwarte vrouwen, maakte ze een regelrechte dansvloerplaat, toegesneden op een hete, onbezorgde zomer. De afrobeat van Cozy komt met z’n viering van het zwarte vrouwelijke lichaam nog het dichtst bij een maatschappelijk commentaar.

Aalgladde synthesizers

Muzikaal gaat de zangeres, die op Lemonade nog flirtte met bijna elke denkbare muziekstijl (zelfs vuige gitaarrock), een vurige retroromance aan met de disco en de clubhouse. Samples van Robin S’ Show Me Love (op de jaren negentig-dance van Break My Soul) en I Feel Love van Donna Summer (de heerlijk zweterige afsluiter Summer Renaissance) slaan de maat.

Renaissance is aangekondigd als eerste deel van een drieluik. Daarvan moet de opening duidelijk vooral feestelijk en decadent zijn. En wat blijkt? Daarin is Beyoncé ook hartstikke goed. Alien Superstar, dat dankzij zijn samples een recordaantal van 22 songschrijvers in de credits heeft staan, is een verslavende discosong die draait om een pompende baslijn en een paar aalgladde synthesizers.

Broeierig strandfeest

Met het gespeculeer over de staat van haar huwelijk is Beyoncé inmiddels duidelijk klaar. We don’t need the world’s acceptance, they’re too hard on me / They’re too hard on you, boy,’ zingt ze op de wat saaie neosoul van Plastic off the Sofa.

Fans van Destiny’s Child kunnen hun hart ophalen bij de nineties R&B van Church Girl. De andere dames van de groep waarin Beyoncé doorbraak zijn weliswaar absent, maar het lied klinkt als een pas ontdekt pareltje uit het archief.

Tegen het eind horen we met Pure/Honey een pure houseplaat. Onverwacht, dat zeker. Maar, net als het gehele album, fijn nieuws voor wie speurt naar de soundtrack voor een broeierig strandfeest: hij heeft gevonden wat hij zocht.