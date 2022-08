Bevlogen spreekbeurt van de Nederlandse Bianca Castafiore, Francis van Broekhuizen

Dramatisch sopraan Francis van Broekhuizen gaf een bevlogen college over Maria Callas. Beeld BNNVARA

Na twee jaar afwezigheid is Summerschool weer terug, het zomerse speeltje van Matthijs van Nieuwkerk waarin hij bekende Nederlanders een spreekbeurt laat houden over hun passie of vakgebied. Het spits werd afgebeten door dramatisch sopraan Francis van Broekhuizen, die een bevlogen college gaf over Maria Callas, de legendarische operazangeres waar ze naar eigen zeggen sinds haar zestiende wild van is.

“Mijn ouders hadden een plaat van Tosca. Vanaf het moment dat ik haar hoorde begon mijn obsessie met Callas en wilde ik ook een beroemde operadiva worden.”

Van Broekhuizen heeft thuis zelfs een ‘Callas-cave’ vol Callas-memorabilia waaronder een bijna levensgrote kartonnen pop. Die welhaast dweepzieke bewondering verhinderde niet dat Van Broekhuizen een nuchter en helder college afstak waarin ze regelmatig een link met het heden legde voor de kijkers die dachten – denk het Rotterdamse accent er zelf even bij – ‘wat hebt dat met mij te maken?’

Zo vergeleek ze belcanto – Italiaans voor ‘mooi zingen’ – met de vocale acrobatiek die Mariah Carey nog wel eens uithaalde.

Ook legde de dramatisch sopraan uit wat de rol van een dramatisch sopraan is: ‘die zingt altijd over dood en andere narigheid, vaak eindig je zelf ook dood op het toneel’.

Van Wagner moest de Nederlandse Bianca Castafiore niet veel hebben: ‘al die gillende wijven met blonde vlechten’. Dan liever Tosca van Puccini: ‘dat is MeToo avant la lettre’.

Het aanstekelijke enthousiasme van Van Broekhuizen had van Lips een tikje lager ‘gek mens ben ik eigenlijk’- gehalte mogen hebben, maar hij leerde wel weer wat bij over Maria Callas. De leerzame zomerse avond werd in huize Lips passend afgesloten met een cd van Maria Callas, want daar is mevrouw Lips meer van dan van Mariah Carey.

