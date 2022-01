Betty White: Golden Girl van de Amerikaanse televisie (1922 - 2021)

Beeld EPA

President Biden liet vrijdag meteen een verklaring uitgaan. De Verenigde Staten hadden een cultureel icoon verloren, stelde hij over de dood van actrice Betty White, die in eigen land door het leven ging als ‘The first lady of television’. White overleed op oudejaarsdag, minder dan drie weken voor haar 100ste verjaardag.

De carrière van de actrice omspande acht decennia waarin ze in totaal acht Emmy Awards won. Ondanks die verdiensten was er één rol die haar loopbaan definieerde. Van 1985 tot 1992 speelde ze een van de vier Golden Girls in de gelijknamige comedyserie over vier vriendinnen die na de dood of scheiding van hun mannen huisgenotes worden.

White speelde Rose Nylund, die vooral opviel door haar grenzeloze naïviteit, haar grote hart én haar eindeloze verhalen over haar jeugd op het platteland van het St. Olaf in de staat Minnesota. De serie boekte torenhoge kijkcijfers, kreeg in totaal 180 afleveringen en was vanaf 1986 ook in ons land te zien.

Naar de laatste aflevering van Golden Girls keken alleen al in de VS meer dan 30 miljoen mensen. De serie kreeg onder de naam The Golden Palace nog een kortstondige spin-off, maar zonder actrice Bea Arthur (Dorothee) was de chemie niet meer in tact. White was de laatst levende van de vier actrices.

Radio

White begon vlak na de Tweede Wereldoorlog als stemactrice in radiocommercials en kreeg in 1948 haar eigen radioshow. Ze was voor de radio gaan werken omdat filmstudio’s haar keer op keer afwezen als ‘niet fotogeniek’ genoeg. De opkomst van de televisie betekende haar doorbraak.

White verrichte er pionierswerk met de presentatie van het dagelijkse amusementsprogramma Hollywood on Television. In 1952 kreeg ze de hoofdrol in de comedyserie Life with Elizabeth. White werd ook producent van de serie en was zo een van de eerste vrouwen die achter de camera controle konden uitoefenen over hoe ze zich voor de camera presenteerden. Voor de serie won ze haar eerste Emmy Award. White acteerde ook in films, in 2009 nog in de romantische komedie The Proposal met Sandra Bullock, maar de televisie bleef haar grote liefde. Op haar 88ste presenteerde ze nog een aflevering van Saturday Night Live.

White trouwde drie keer. Na twee vroege echtscheidingen deed ze in 1961 als celebrity-kandidaat mee aan de spelshow Password. De quizmaster, Allen Ludden, en White werden verliefd en trouwden in 1963. De twee bleven samen tot Luddens dood in 1981.

White, die een fervent dierenrechtenactiviste was, had grootse plannen voor de viering van haar 100ste verjaardag later deze maand. Op haar verjaardag 17 januari gaat de documentaire Betty White: 100 Years Young – A Birthday Celebration in première.