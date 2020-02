Better Call Saul 5: de felgekleurde overhemden kunnen eindelijk uit de kast

Daar is hij dan: advocaat Saul Goodman, de voormalige Jimmy McGill. Beeld Warrick Page/AMC, via Sony Pictures Television

Bij elk nieuw seizoen van de Breaking Bad-spin-off Better Call Saul belooft Vince Gilligan, uit wiens koker beide series komen, dat de series steeds dichter bij elkaar komen. Better Call Saul is immers een prequel die het leven van advocaat Jimmy McGill (de geweldige Bob Odenkirk) toont voordat hij het gluiperige alter ego Saul Goodman werd, de schreeuwerige advocaat van kwade zaken die we kennen uit Breaking Bad (2008-2013).

Voor de start van seizoen vijf van Better Call Saul kondigde Gilligan aan dat seizoen zes het laatste wordt, dus de kloof met Breaking Bad wordt in seizoen vijf nog niet gedicht. Wel komen de personages inderdaad steeds dichter bij hun Breaking Bad-versies.

De naam ‘Saul Goodman’ was in seizoen vier nog niet gevallen, maar toen Jimmy McGill aan het slot van het vorige seizoen weer in ere werd hersteld als advocaat liet hij weten onder een andere naam verder te willen gaan. Tot verbazing van zijn trouwe vriendin Kim Wexler (Rhea Seehorn) die hij geruststelde met de woorden ‘it’s all good man’ – oplettende Breaking Bad-fans verstonden uiteraard niet toevallig ‘Saul Goodman’.

De felgekleurde overhemden waarin McGill zich als Goodman hult, kunnen dit seizoen dus eindelijk uit de kast worden gehaald. McGill ronselt als Saul Goodman zijn nieuwe klanten door twijfelachtige types gratis telefoons aan te bieden met zijn nummer onder de sneltoets: “Snelle gerechtigheid tegen een betaalbare prijs!”

Een tragisch lot

Zijn vriendin Kim, ook advocaat, heeft er moeite mee dat Jimmy zijn moeizaam herwonnen reputatie weer te grabbel gooit, maar Jimmy probeert zijn keuze te rechtvaardigen met een verwijzing naar zijn inmiddels overleden doch bij leven veel succesvollere advocatenbroer: “Ik kan Jimmy McGill niet meer zijn, want dan blijf ik voor altijd de loserbroer van Chuck McGill.”

Aangezien Kim Wexler niet voorkomt in het Breaking Bad-universum ligt het voor de hand dat ze in de komende seizoenen breekt met Jimmy alias Saul. Al kan haar lot natuurlijk ook tragischer zijn, want Gilligan houdt ervan om te spelen met de verwachtingen van de kijkers.

Zo werden de afgelopen seizoenen personages geïntroduceerd die de fans al uit Breaking Bad kenden. De stoïcijnse huurmoordenaar Mike Ehrmantraut heeft in Better Call Saul een minstens zo grote rol als Jimmy McGill en de kille drugsbaas Gustavo Fring, die vanuit het fastfoodrestaurant Los Pollos Hermanos een drugsimperium leidt, keerde in seizoen drie van Better Call Saul terug.

Komt Walter White ook?

Ook in seizoen vijf keert een oude bekende terug, zo blijkt uit de trailer voor het nieuwe seizoen (lichte spoileralert voor wie die trailer niet zag): de kale en niet al te snuggere rechercheur Hank Schrader (Dean Norris), die in Breaking Bad pas na vijf seizoenen doorhad dat zijn goede vriend Walter White behalve een brave scheikundeleraar ook de meedogenloze crystalmethfabrikant Heisenberg was.

De grote vraag is natuurlijk: zal Walter White ooit opduiken in Better Call Saul? Op deze en andere manieren houdt Gilligan met Better Call Saul de trouwe fans op vermakelijke wijze aan het lijntje.