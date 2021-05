‘Beter goed gejat dan slecht verzonnen’: welkom op het Songfestival

Coronadreiging of niet, zaterdagavond wordt in Ahoy een nieuwe Eurovisiewinnaar gekroond. Alhoewel: nieuw? In het rijtje topfavorieten staan artiesten die het motto ‘Beter goed gejat dan slecht verzonnen’ volledig omarmden.

Het is absoluut geen geheim, verklaarde zangeres Stefania Liberakakis deze week tijdens een gesprek met de internationale media. Superster Dua Lipa is haar grote voorbeeld. De in Utrecht geboren Griekse stuurde haar producers daarom met een missie de studio in bij het vormgeven van haar Songfestivaltroef Last Dance. Het lied moest die eighties-sound van het laatste album van Dua Lipa krijgen, vond Liberakakis.

Dat is zonder meer gelukt. Wie Dua Lipa’s Physi­cal uit 2020 beluistert hoort waar het Griekse team zijn ideeën haalde voor Stefania’s hymne over de slechte staat van onze wereld (Zijn we toe aan onze last dance?).

Ze is dit jaar niet de enige die nadrukkelijk knipoogt naar de hitparade. Het bontst maakt Cyprus het met zangeres Elena Tsagrinou, die niet alleen qua stemgeluid op de vroege Lady Gaga lijkt, maar ook Gaga’s hits Bad Romance en Alejandro bijna dupliceerde voor het refrein van haar spektakelstuk El Diablo.

Ook de Frans topfavoriete Barbara Pravi lijkt te zijn beïnvloed toen zij haar Voilà schreef. Het refrein volgt bijna geheel de melodielijn van de chansonklassieker Padam, Padam uit 1951 van Edith Piaf. Die laatste is inderdaad een van de grote inspiratiebronnen van Pravi, verklaarde ze in Rotterdam. En dan is er nog de Bulgaarse zangeres Victoria die het imiteren van de zangstijl van Billie Eilish tot in de perfectie heeft aangescherpt.

Cliff Richard

Organisator EBU heeft als regel dat liedjes voor het Songfestival volledig origineel moeten zijn. In het verleden werden liedjes uit competitie genomen die eerder in een andere taal waren verschenen of te vroeg werden geopenbaard, maar de enige keer dat een Eurovisiesong het podium niet haalde vanwege vermeend plagiaat was in 1968. De Noorse omroep trok het lied Jag har aldri vært så glad i no’en som deg al voor de wedstrijd terug omdat het luchtige walsje te veel leek op Summer Holiday van Cliff Richard.

Wanneer is muziek plagiaat? Het muziekrecht hanteert een eenvoudige, maar daardoor ook voor brede interpretatie vatbare voorwaarde: ‘Wanneer een liedje een gedeelte van de akkoorden of de tekst overneemt van een ander muziekstuk, waarop auteursrechten rusten.’

Die definitie heeft in de popgeschiedenis al tot vele rechtszaken geleid. De kostbaarste: die van de erven Marvin Gaye tegen Pharrell Williams en Robin Thicke over het liedje Blurred Lines. Pharrell, die toegaf in de studio veel naar Gaye te hebben geluisterd, moest de erfgenamen van de overleden soulzanger ruim 6 miljoen euro betalen.

Verkeren er Songfestivalsongs van dit jaar in de gevarenzone? Dat wordt pas duidelijk als de rechter zich er op verzoek van de eigenaar van de muziekrechten over buigt. Vooralsnog is er nergens een aanklacht ingediend.

Winnende producer

Dan blijft over de vraag of het slim is om zo dicht langs bestaande succesnummers te schuren. Voorlopig hebben de bookmakers de genoemde liedjes allemaal in de top 10 geklasseerd. Hetzelfde geldt voor Tout L’Univers van de Zwitserse zanger Gjon’s Tears. Het lied lijkt muzikaal enorm op Duncan Laurence’ Arcade.

De reden: een van de twee schrijvers is de producer en medecomponist van het winnende lied van 2019. Wouter Hardy liet de nummers niet bewust hetzelfde klinken. “Ik heb gewoon gemaakt wat in me opkwam.” Maar hij gaf wel toe dat de Zwitserse delegatie hem had benaderde met het verzoek de sound van Arcade als referentie te gebruiken.

Slim. Maar win je er ook mee? Cornald Maas, songfestivalkenner en commentator namens omroep AvroTros, denkt van niet. Hij hamert op oorspronkelijkheid en onderscheidenheid. Hetzelfde lijken de bookmakers te geloven. Zij zetten de Italiaanse rockband Måneskin op 1 in hun voorspelling. Een lied zonder bekende ankerpunten inderdaad. Maar die duistere, androgyne look met zwarte make-up? Hebben we daar Placebo en Depeche Mode niet eerder al eens mee gezien?