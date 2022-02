Betaalde podcastdienst Podimo komt naar Nederand

Beeld Shutterstock

De jonge start-up Podimo haalde onlangs 125 miljoen euro aan investeringen op, waarvan een deel wordt gestoken in het ontwikkelen van Nederlandse podcasts. Behalve in Denemarken is het bedrijf ook actief in Noorwegen, Duitsland en Spanje. Voor de introductie in Nederland wordt Podimo bijgestaan door Blendle-oprichter Alexander Klöpping.

Podimo laat luisteraars die een abonnement hebben afgesloten luisteren naar podcasts die exclusief voor die dienst gemaakt zijn. Ook worden podcasts opnieuw ingesproken in andere talen. Op die manier kan een Noorse true-crimepodcast bijvoorbeeld ook in het Duits of in het Nederlands worden beluisterd. Maar de nadruk zal komen te liggen op het maken van eigen, nieuwe podcasts, belooft Podimo.

Daarmee volgt het jonge Deense bedrijf de route die onder meer is ingeslagen door Spotify, dat al een aantal populaire podcasts produceert en aanbiedt. Behalve de shows van Joe Rogan (die onlangs in opspraak kwam) hebben ook de Obama’s een deal met muziekdienst Spotify, en ook de populaire podcast Heavyweight is sinds een aantal maanden alleen nog via de betaalde dienst te beluisteren. Ook Apple is een grote speler in de snel groeiende podcastmarkt, waar internationaal vele honderden miljoen in wordt geïnvesteerd.

Zoektocht naar een verdienmodel

De zoektocht naar een verdienmodel van podcasts is al jaren gaande. Waar in Nederland de meeste verhalende podcasts nog veelal zijn aangewezen op journalistieke fondsen en de NPO, steunen veel ‘babbelpodcasts’, die frequenter verschijnen en relatief goedkoper te maken zijn, op advertenties of op donateurs, die al dan niet extra content ontvangen in ruil voor hun financiële bijdrage. Een podcast-app waarin voor een maandbedrag (Podimo moet 5 euro per maand gaan kosten) geluisterd kan worden naar podcasts die niet op een ander platform beschikbaar zijn, ontbrak nog in Nederland.

Videodiensten beconcurreren elkaar wel al jaren met exclusieve content: Netflix, HBO, Disney, Videoland en andere platforms maken series, documentaires en films die alleen voor abonnees te zien zijn, en zijn zo behalve aanbieders ook producenten geworden. Ook zijn er hybride vormen, waarbij een film eerst in de bioscoop, en daarna op een van de streamingplatforms te zien is.

Het is nog niet bekend wanneer Podimo in Nederland beschikbaar komt. Er zouden wel al gesprekken gaande zijn met Nederlandse podcastmakers, die naar verluidt ook ruim delen in de opbrengsten.