Bestsellerauteur Raynor Winn geeft eerste Nederlandse televisieinterview

Auteur Raynor Winn. Haar boeken inspireerden veel lezers om meer verbinding met de natuur te zoeken. Beeld KRO-NCRV

Raynor Winn (57) vertelt in het programma over de ruige wandeltocht over het eeuwenoude South West Coastal Path langs de ruige kliffen van Cornwall. Die ondernamen zij en haar man Moth nadat ze op slag dakloos waren geworden en hij ook nog de diagnose had gekregen van een degeneratieve, waarschijnlijk terminale ziekte.

De ontberingen in alle weersomstandigheden bleken een helende kracht te hebben, zowel fysiek als geestelijk. Daarnaast waren er bijzondere ontmoetingen en waardevolle inzichten.

Eenvoudiger leven

Het verhaal, opgeschreven in Winns boeken, bleek een grote weerslag te hebben op lezers. Winn inspireerde mensen wereldwijd eenvoudiger te gaan leven en meer in verbinding met de natuur.

“Er zijn maar weinig mensen die door het leven gaan zonder momenten waarop alles in duigen lijkt te vallen, financieel, emotioneel of qua gezondheid,” aldus Winn in het levensbeschouwelijke programma van Geel. “De emoties van angst en hoop die daarbij horen delen we met al onze medemensen. Daarin een schuilt een grote verbindende kracht.”

Winn en man hebben inmiddels onderdak gevonden in een huis op enkele kilometers afstand van het kustplaatsje Polruan in Cornwall, waar hun tocht eindigde. Een Britse lezer bood hun de plek ruim twee jaar geleden aan om de natuur terug te brengen op de uitgeputte landerijen van een oude boerderij en cidermakerij. Daarnaast blijft het stel lange afstandswandelingen maken en werkt Winn aan een derde boek. In Nederland zijn meer dan 200.000 exemplaren verkocht van Het zoutpad.