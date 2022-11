Bestsellerauteur María Dueñas is terug met vervolg over spion Sira Quiroga: ‘Zij laat ons zien hoe de wereld toen was’

María Dueñas. Beeld Getty Images

Het werd María Dueñas vanwege het min of meer open einde van Het geluid van de nacht geregeld gevraagd: was ze van plan een tweede deel te schrijven over de karaktervolle Sira Quiroga? Nooit had ze plannen daartoe, maar nu is er toch Sira, een roman waarin de hoofdrol opnieuw is weggelegd voor de vrouw die tien jaar geleden de harten van miljoenen lezers stal.

De eerste roman speelde zich af in onder meer Spanje en Marokko, tegen de achtergrond van de Spaanse Burgeroorlog en daarna de Tweede Wereldoorlog. En ook in het nieuwe boek wordt Sira door een wervelende reeks gebeurtenissen meegevoerd, ditmaal naar Jeruzalem, Londen, Madrid en Tanger.

Sira is inmiddels getrouwd en woont in Jeruzalem met haar man, die een missie voor de Britse inlichtingendienst moet volbrengen. Terwijl zij hoogzwanger is, komt hij om bij de bomaanslag van 22 juli 1946 op het King David Hotel, waar de Britten kantoor hielden. Een aanslag als protest tegen het Britse bestuur in de regio.

Verslagen trekt Sira zich kort daarop met baby terug in het huis van haar schoonmoeder in Londen. Lang houdt ze dat niet uit.

Als ze door de Britse geheime dienst wordt gevraagd voor een missie om de Argentijnse first lady Evita Perón tijdens haar bezoek aan Europa te observeren, stemt Sira daarmee in. Tot haar ergernis kruist haar pad dat van haar vroegere liefde Ramiro, die haar ooit in de steek heeft gelaten en met grote schulden heeft opgezadeld. Ook nu levert hij haar een vreselijke streek.

Hoewel Dueñas veel aan Sira te danken heeft, was ze nooit van plan een vervolg te schrijven op haar debuut. “Na het enorme succes van mijn eerste roman heb ik een paar jaar de wereld over gereisd om over de roman en dat personage te praten,” vertelt Dueñas. “Daarna had zowel Sira als ik rust nodig, een pauze van het samenzijn. Ik schreef andere boeken, met andere hoofdpersonen, en was niet van plan nog terug te keren naar haar. Maar tijdens een reis naar Tanger – ik kom graag in Marokko – realiseerde ik me dat daar zoveel verhalen voor het oprapen liggen. En ook dat Sira dan weer de hoofdpersoon moest zijn. Want dat gebied is nu eenmaal háár territorium.”

U spaart haar niet. Wat heeft ze u aangedaan dat u het haar zo verschrikkelijk moeilijk maakt?

Dueñas lacht. “Nee, dat klopt. Ik wilde niet dat ze een comfortabel leventje zou hebben als moeder en huisvrouw, ze moest wel een beetje lijden. Dat maakt haar leven rijker en betekenisvoller. Je weet pas wat je waard bent, waar je toe in staat bent, als je door het leven op de proef wordt gesteld en de omstandigheden je dwingen in actie te komen. Ik wilde Sira in een paar interessante persoonlijke en relevante historische situaties plaatsen die mij de gelegenheid boden te onderzoeken wat daar na afloop van de Tweede Wereldoorlog allemaal gebeurde. Zo laat Sira ons zien hoe de wereld destijds was.”

Het King David Hotel, hoofdkwartier van de Britten in Palestina, werd in 1946 getroffen door een aanslag van de Zionistische beweging Irgun. 91 mensen kwamen om het leven. Beeld Corbis via Getty Images

Wat interesseerde u bijvoorbeeld aan de naoorlogse situatie in Palestina?

“Over die jaren is weinig geschreven met de blik van een buitenstaander. Vrijwel alles wat ik las was geschreven door historici vanuit het Israëlische standpunt dan wel vanuit het Palestijnse standpunt. In de literatuur vond ik ook weinig over die periode. Op de plekken waar ze leeft, is Sira altijd een nieuwkomer. Omdat zij geen onderdeel is van de wereld die haar omgeeft, kan ik ernaar kijken met haar onbevangen, frisse blik.”

U moet ook voor dit boek weer veel research hebben gedaan.

“Absoluut, en dat vind ik ook een heerlijk onderdeel van mijn werk. Ik gebruik van alles, van wetenschappelijke artikelen, boeken en kranten, tot documentaires, biografieën en romans. Ook zoek ik veel praktische zaken uit, zoals het menu van restaurants uit die tijd of de dienstregelingen van luchtvaartmaatschappijen. Alles wat maar kan bijdragen aan de sfeer en achtergrond. Ik schrijf alleen over steden die ik heb bezocht, en ga daar dan opnieuw naartoe, omdat er in de tussentijd weer veel is veranderd.”

“Voor dit boek ging dat niet. Ik heb het geschreven in 2020 en wilde naar Jeruzalem en Londen, maar dat was niet mogelijk vanwege Covid. Gelukkig ken ik die steden, want ik was er al eens geweest, alleen toen nog niet met het idee om dit boek te schrijven. Mijn boeken zijn geen historische romans, maar romans met een historische achtergrond. De geschiedenis is van invloed op het leven van mijn personages, maar hun persoonlijke leven is belangrijker dan de historische gebeurtenissen.”

In uw romans, zoals in meer Spaanse literatuur, speelt de Spaanse Burgeroorlog een belangrijke rol. Waarom is dat nog altijd een groot thema?

“Na die oorlog, die begon in 1936 en eindigde in 1939, kwam dictator Franco aan de macht en bleef dat tot zijn dood in november 1975. Spanje heeft veertig jaar de gevolgen van die oorlog gevoeld, en sommige gevolgen zijn nu nog merkbaar. In 2007 bijvoorbeeld werd de Wet op de historische herinnering aangenomen, waardoor slachtoffers van de oorlog en de dictatuur in aanmerking komen voor schadevergoeding en eerherstel. Franco lag begraven in een grote kerk, die hij heeft laten bouwen door dwangarbeiders, gevangenen van de burgeroorlog. Nog maar drie jaar geleden hebben zijn nabestaanden hem moeten herbegraven op een meer private plek. Nog niet alle wonden zijn geheeld, en literatuur besteedt daar aandacht aan. Er zijn nog zoveel verhalen die moeten worden verteld.”

Uw boeken worden in uw eigen land genegeerd door literaire critici. Steekt dat?

“Niet door álle critici, maar wel door een aantal. Dat maken meer schrijvers mee, vooral auteurs van mijn uitgeverij, omdat het een ‘commerciële’ uitgeverij is en bepaalde critici daar een hekel aan hebben. Ach, dachten sommigen, een boek over een eenvoudig naaistertje, wie kan die kleine wereld van vrouwen nou wat schelen? Het geluid van de nacht was destijds het bestverkochte boek van het jaar, er zijn meer dan een miljoen exemplaren van verkocht. Maar in sommige kranten werd het niet eens genoemd, alsof het niet bestond. Dat vind ik een belediging voor al die honderdduizenden lezers. En trouwens ook voor mijn uitgever en redacteur.”

Er wordt wel gezegd: easy reading is hard writing. Met andere woorden: het is absoluut niet eenvoudig om een boek te schrijven dat gemakkelijk wegleest.

“Daar ben ik het helemaal mee eens. Als schrijver probeer je voortdurend je stijl te verbeteren en je werk toegankelijk te maken voor een breed publiek. Maar aan elke scène, elk hoofdstuk, ligt zoveel werk ten grondslag waar je als lezer geen weet van hebt. Sommige auteurs vinden het schrijven zelf ook moeilijk. Dat heb ik niet. Als ik aan een boek bezig ben, maak ik lange dagen, week na week, maand na maand, totdat het af is.”

“Natuurlijk heb ik weleens een dag waarop ik mijn computer het raam uit wil smijten, maar ik vind schrijven zeer bevredigend en verrijkend. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik twee levens tegelijkertijd mag leven. Met elk nieuw boek leer ik weer bij, over de geschiedenis, maar ook over menselijke ervaringen. Sira verliest bijvoorbeeld haar man. Dat heb ik zelf gelukkig niet meegemaakt, maar door erover te schrijven kan ik wel onderzoeken hoe ik misschien op zo’n dramatische gebeurtenis zou reageren. Dat heeft me ook empathischer gemaakt. Door in de huid te kruipen van mijn personages heb ik meer compassie gekregen voor mensen die vreselijke gebeurtenissen meemaken.”

SIRA

Marías Dueñas,

vertaald door Jacqueline Visscher en Marjan Meijer

Wereldbibliotheek, € 26,99

528 blz.

Internationale bestseller Na een loopbaan als hoogleraar Engels aan de universiteit van Murcia debuteerde María Dueñas (1964) in 2009 met de roman El tiempo entre costuras, die in 2012 in het Nederlands verscheen als Het geluid van de nacht. Het boek werd een internationale bestseller, verscheen in 25 landen en werd bewerkt tot een televisieserie. Drie jaar later verscheen haar tweede roman, De wereld vergeten, gevolgd door Het geluk van een wijngaard en De dochters van de kapitein. Sira is Dueñas’ vijfde roman.