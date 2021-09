Beste Zembla, waarom geen Nederlandse docu over de schaduwkant van Tinder?

De grootste datingapp ter wereld Tinder blijkt een speeltuin voor seksuele roofdieren. Beeld Zembla

Nee, dacht Lips, toen gisteravond Kaag aankondigde op te stappen. Niks politieks hoor, maar nee, geen zin in een avond hijgerige Haagse journalistiek met dringen bij dichte deuren, plopkappen en wachten op statements en reacties. Lips zag het al zo vaak. En altijd dacht Lips weer: dit is historisch, ik mag niks missen, nu gebeurt het, nu, nu, nu. Maar steevast ging hij dan slapen met leeg gevoel. Want waar had hij nu naar gekeken? Had het verhaal in de krant de volgende dag niet volstaan? Wat is dat toch met de magie van live?

Lips wilde niet live. Lips wilde kwaliteit. Geduldige, gedegen journalistiek, zonder ‘we gaan weer even naar het Binnenhof want daar staat – pffff’.

En kijk aan: op het menu stond Zembla, de onderzoeksjournalistieke heilige graal van de Nederlandse televisie. Een baken.

Toegegeven, Lips mist weleens een aflevering. Maar vanavond ging hij ervoor zitten. Onderwerp: de schaduwkant van Tinder. De grootste datingapp ter wereld – meer dan 100 miljoen downloads – blijkt een speeltuin voor seksuele roofdieren. Via Tinder vinden ze hun slachtoffers en het bedrijf zelf geeft amper thuis als er aan de bel wordt getrokken.

Lips schoof al naar het puntje van de bank maar lang heeft hij er helaas niet gezeten. Vrijwel meteen werd duidelijk dat het geen eigen productie van Zembla betrof maar iets dat was aangekocht uit Australië. Dat betekende: Australische slachtoffers, Australische deskundigen, Australische montage. Ook nog eens een jaar oud. Oké, de directeur-bestuurder van het Centrum Seksueel Geweld komt als Nederlandse bron voorbij, maar Lips kan het niet helpen om te denken: waarom geen geheel Nederlandse docu? Het onderwerp speelt hier – heláás – ongetwijfeld ook, maar nu voelt de hele aflevering toch als een ver van ons bed show. En dus zat Lips voor het einde van de uitzending alweer op z’n telefoon: hoe zou het met Kaag zijn?

Reageren? hanlips@parool.nl.