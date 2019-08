Best geestig, Yolanthe in ‘Sex and the City, maar dan met pistolen’

Yolanthe Cabau noemde de serie ‘Sex and the City, maar dan met pistolen’. Beeld SBS6

De eerste indruk van DNA, de nieuwe politie­serie rond Yolanthe Cabau? Lekker vlot en stoer. En best geestig bovendien. Precies wat je mag verwachten van de makers van Gooische Vrouwen en Divorce. Toch bleef Lips in vertwijfeling achter door de omschrijving die Yolanthe zelf aan de serie had gegeven. Zij noemt het: ‘Sex and the City, maar dan met pistolen’.

Dus Lips kijken en op een gegeven moment ging het over een schoen. Maar dat was een bewijsstuk voor de moord die was gepleegd. En het ging om een gymschoen, niet bepaald Manolo Blahnik. Waren er nou wat mannen met bindingsangst in het spel, dan had Lips het begrepen. Die pistolen – Carrie Bradshaw en haar vriendinnen hadden ze kunnen gebruiken om Mr. Big en al die andere eeuwig aarzelende kerels voor het blok te zetten. Maar nee.

Yolanthe speelt een rechercheur die mannen verslindt, dat moet het zijn. Haar collega en de officier van justitie zijn tegelijk beste vriendinnen. Samen bespreken de teamleden hun relatieperikelen, maar geen cosmopolitans of andere cocktails gezien.

Ze lossen moorden op met hulp van een forensisch laboratorium. Bij een autopsie werd in de eerste aflevering uit een kneuzing in de buik van het stoffelijk overschot opgemaakt dat het slachtoffer met maatje 42 was geschopt, met een gymschoen van een bekend sportmerk. Tussen de ribbels van de zool zaten sporen van chilibonen, tomatensaus en chilipeper, dus dat had de dader natuurlijk als laatste gegeten. Zoals Peter R. de Vries deze week mopperde bij Jinek: dat kan natuurlijk helemaal niet.

Toch is Lips zeker benieuwd hoe het verder gaat. Voor Talpa kan het best eens een nieuwe successerie worden. Met pistolen.

Reageren? hanlips@parool.nl