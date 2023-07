Besmuikt maar gulzig las ik alles over Römers vingertips

Thijs Römer. Beeld ANP

Oh het ongemak, de plaatsvervangende schaamte, de bij voorbaat ongelijke innerlijke strijd. Want uiteraard zou nieuwsgierigheid en sensatiezucht het winnen van waarden die je zelf hoger aanslaat. Waarden die voorschrijven dat je dit allemaal niet hoeft te weten, omdat het allemaal al pijnlijk genoeg is. Dat het weliswaar nieuwswaarde heeft, maar je echt niet ieder detail hoeft te kennen over de vingertips die Thijs Römer gaf aan meisjes van 14 en 15 jaar oud. Brrr.

En toch las ik ze allemaal, de honderden tweets (X-jes?) van Telegraafverslaggever Saskia Belleman vanuit de rechtszaal in Assen. Hoe ze het doet, weet niemand, maar tussen de eindeloze stroom tweets vindt Belleman ook nog tijd om te reageren op haar volgers: ze corrigeert domme opmerkingen (‘wat een fopstraf!’), weerspreekt onzin (‘zeker weer D66-rechters’), legt onvermoeibaar en met engelengeduld uit hoe het rechtssysteem werkt. En ze laat ramptoeristen als ik, besmuikt maar gulzig, meebeleven hoe de reputatie van een gevierd acteur verkruimelt.

Trial by media

Nog zo’n interne tegenstrijdigheid: je hoopt enerzijds dat het allemaal niet waar is. Omdat je liever leeft in een wereld waarin volwassen mannen geen vieze berichtjes sturen aan minderjarige fans. Anderzijds, als alle aantijgingen uit de dikke duim gezogen waren, dan zou iemands carrière, huwelijk en leven onnodig verwoest zijn door valse beschuldigingen en ‘trial-by-media’. Een onrecht dat ook maar moeilijk te verdragen is en mij, als journalist én als nieuwsconsument grootgebruiker van dit soort nieuws, bovendien medeplichtig zou maken.

Dat bleek bij Römer niet het geval te zijn. Hij gaf toe ‘sekstalk’ te hebben gehad met de meisjes, beaamde dat hij ‘masturbatietips’ gaf, maar had er gewoon niet zo zwaar aan getild. Dat kwam, verklaarde hij, door zijn ‘Amsterdamse opvoeding’ en door zijn vak. ‘Ik praat makkelijk over seksualiteit. Ik heb daar iets onbeschaamds in. Misschien omdat ik acteur ben. Dat hebben we ook nodig om het werk te kunnen doen.’

Smaad en laster

Die laconieke psychologie van de koude grond stond in schril contrast met de verklaring van een van de slachtoffers. Die vertelde in de rechtszaal over haar traumatische ervaringen met Römer. ‘Je hebt misbruik van mij gemaakt Thijs, en dat weet je heel goed,’ zei ze, vechtend tegen de tranen.

Römer vond het ‘heel erg’ dat ze zoveel verdriet had, zei hij. Vorig jaar had hij nog gedreigd om aangifte te doen tegen het meisje, wegens smaad en laster. ‘Dit gaat mij als vader van een tienerdochter een brug te ver,’ zei Römer toen. In de rechtszaal bracht hij niet zijn kind, maar zijn ex Katja Schuurman in stelling om zich te verdedigen: zij had hem geleerd dat het op afstand houden van fans zou leiden tot het verwijt van arrogantie.

Die avond keek ik RTL Boulevard, dat live schakelde naar Assen, waar Römer de rechtszaal verliet. Om hem heen een zwerm hongerige journalisten, die hem vroegen hoe hij zich voelde. Ik voelde me inmiddels dieptreurig.

Over de auteur: Roelf Jan Duin schrijft sinds 2014 voor Het Parool, eerst voornamelijk over politiek, nu over maatschappelijke thema’s en populaire cultuur. In zijn rubriek Sterrenstof ontleedt hij wekelijks het medialandschap.