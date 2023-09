Beschuldiging van ongewenst gedrag directeur theaterhuis Likeminds

Beeld Koosje Koolbergen

Likeminds is een theaterproductiehuis dat bekendstaat om diversiteit en inclusie en de laatste jaren steeds meer is gaan opvallen, met dit jaar als hoogtepunt een Theo d’Or nominatie voor Nadia Amin in het veelgeprezen stuk Vecht, dat als voorstelling ook is genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs. Opgericht in 2003 is het gezelschap al jaren een voorbeeld voor het maken van theater over thema’s als racisme, seksisme, identiteit en ongelijkheid. Autodidcaten, muzikanten die theater wilden maken en jonge regisseurs vonden er hun plek.

In het artikel van NRC beschrijven dertien (oud-)medewerkers het gedrag van Jarrod Francisco, de algemeen directeur en oprichter van Stichting Likeminds, dat al jaren overschrijdend zou zijn. Sommige medewerkers zouden zijn vertrokken omdat zij genoeg hadden van onderbetaald worden, seksueel benaderd worden of behandeld worden door ‘een bully’.

Vertrokken dramaturg

Naar aanleiding van een melding van een plotseling vertrokken dramaturg werd een ‘inventariserend cultuuronderzoek’ naar het theaterhuis aangevraagd door de raad van toezicht, uitgevoerd door bureau Bezemer & Schubad. Het bureau onderzocht in het verleden ook misstanden bij onder meer Theatergroep Oostpool. De resultaten van het onderzoek werden in mei dit jaar gepubliceerd op de website van Likeminds.

Samenvattend schrijft het bureau dat sommige respondenten zorgen hebben over ‘verbale agressie, intense en directe vormen van communicatie en als homofoob ervaren opmerkingen’. ‘Ook zouden er seksueel getinte grappen worden gemaakt die men als ongewenst beschouwt.’ Daarbij uitten medewerkers hun zorgen over liefdesrelaties op de werkvloer en daarmee gepaard gaand voortrekkersgedrag – volgens NRC gaan die relaties in zeker twee gevallen over affaires met de directeur zelf.

Nauwelijks betaald

Behalve het grensoverschrijdende gedrag zou volgens NRC de financiële verslaglegging van het met 1,4 miljoen euro subsidie ondersteunde theaterhuis niet in orde zijn. Bestuursverslagen zouden incompleet zijn, over 2018 is er zelfs geen. Bovendien is het gebruikelijk dat leden van de raad van toezicht maximaal twee keer vier jaar zitting hebben, maar zit bijvoorbeeld Pierre Ballings, voorzitter van de raad van toezicht, al twintig jaar op zijn plek.

En waar de bezoldiging van de directeur riant lijkt te zijn, geven oud-medewerkers in het artikel aan dat ze nauwelijks betaald kregen voor hun werk.

De directeur, noch de raad van toezicht, was bereikbaar voor commentaar. In een statement van het bestuur op de website van het theaterhuis, na publicatie van de eerste resultaten van het onderzoek van Bezemer & Schubad, worden de problemen bij Likeminds geweten aan groeipijnen van het snel uitdijende theaterhuis.

In een reactie op het artikel in NRC schrijft de raad van toezicht donderdag: ‘We zijn zeer aangeslagen door het feit dat een dergelijk aantal (oud-)medewerkers en betrokkenen van Likeminds deze ervaringen heeft gehad en dat de omvang hiervan niet eerder door ons is gesignaleerd. We gaan ons beraden op de toekomst en in gesprek met medewerkers, makers en stakeholders. We komen zeer binnenkort met een uitgebreidere verklaring.’

