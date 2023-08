Bert Visscher na prostaatkanker: ‘Ik ga nog wel een paar jaar mee’

Bert Visscher: ‘Ik schrok me helemaal de tering. Je denkt toch: nu ben ik aan de beurt, nu gaat het mis.’ Beeld Corné Sparidaens

Eigenlijk is hij zijn personage achterna gereisd, Bert Visscher. Met wat vrienden en familie verblijft de theatermaker in wat hij ‘ons Spaanse stulpje’ noemt, zijn huis in Andalusië – op zo’n 60 kilometer van Málaga. Spanje dus, het land waar ene Johan Willem Ripperda aan het begin van de 18de eeuw ambassadeur wordt namens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Een gevoelige post, net na afloop van de oorlog met de Spanjaarden.

En een bijzondere carrièremove, voor een telg uit een laagadellijk Gronings geslacht. Nog curieuzer is dat diezelfde Ripperda later legeraanvoerder van Marokko wordt en dan juist ten strijde trekt tegen Spanje. Zijn levensverhaal is niet alom bekend. Niet in de rest van Nederland, maar ook niet in zijn thuisprovincie Groningen.

Visscher, telefonisch vanuit Andalusië: “Ik had ook nog nooit van Ripperda gehoord, totdat ik gevraagd werd om zijn rol te spelen in een theaterstuk. Ik ben zijn biografie gaan lezen en viel van de ene verbazing in de andere. Hij heeft wat weg van baron Von Münchhausen, hij lijkt ook op Don Quichot. Uit het niets klimt hij op tot de hoogste kringen, hij wordt bijna koning van Marokko. Dat lukt hem door aan alle kanten te liegen en te bedriegen, maar hij doet dat met een stalen bek. Ik kan niet anders zeggen dan dat het een heel leuke vent is.”

Visscher heeft de hoofdrol in Ripperda te pakken, het stuk dat onder de noemer Zummerbühne in de provincie Groningen wordt opgevoerd. Zummerbühne – muziektheater op telkens een andere locatie in Groningen – bracht vorig jaar de theaterversie van Hollands Hoop naar de boerderij waar de gelijknamige televisieserie werd opgenomen. Ripperda wordt gespeeld bij een andere boerderij, de wierde Maarhuizen bij Winsum – het dorp waar Ripperda zijn jonge jaren doorbracht.

120 man op het podium

Visscher: “Prachtig man, echt een waanzinnige plek. De boerderij, een klein meertje en dan 1200 man publiek per voorstelling. En ik sta met 120 man op het podium, als ik alle collega-acteurs en het orkest optel. Dat is iets heel anders dan solo, ik hoef het in elk geval niet alleen te doen. Tegelijk is het ook wel link; als ik in m’n uppie op het podium sta en ik verspreek me, dan trek ik het binnen een seconde wel weer recht. Hier wacht iedereen op mijn volgende zin.”

“We hebben een script van tachtig pagina’s en op zo’n beetje elke pagina staat de naam van mijn karakter wel. Daarom heb ik dat boekwerk ook bij me hier in Spanje. Want we hebben nu wekenlang gerepeteerd, de tekst zit er goed in. Maar dat moet ik wel zo houden. Dus ik zit hier regelmatig onder de parasol, met mijn benen in het zwembad, het script te lezen, glaasje wijn erbij. Dat is heerlijk joh, dat vind ik ook leuk om te doen.”

Gezegend mens

Daarbij voelt Visscher zich een gezegend mens, nu hij zonder al te veel kleerscheuren door een spannende periode gerold is. November vorig jaar, tijdens de try-outs van zijn laatste solovoorstelling Dat zie je een ander niet doen werd bekend dat de cabaretier prostaatkanker had. Binnen een paar maanden bleek hij weer genezen.

“Ik voelde me moe en slap, met die klachten ben ik naar de huisarts gegaan. Mijn PSA-waarde bleek licht verhoogd. Je moet weten dat mijn vader ooit is overleden aan prostaatkanker. Mede daarom adviseerde de huisarts om er toch eens naar te laten kijken. Ik bleek het te hebben, zij het in het vroegst mogelijke stadium. Hoe dan ook: ik schrok me helemaal de tering. Je denkt toch: nu ben ik aan de beurt, nu gaat het mis. Ik vroeg nog aan de arts: is dit dan mijn doodvonnis? Nee, zei hij, je gaat hier absoluut niet dood aan.”

Vijf bestralingen bleken voldoende om de kanker te vermorzelen. “Ik heb controles gehad, ook recentelijk nog. Alles ziet er goed uit, ik heb nergens last van en geen enkele bijwerking gevoeld. Als het goed is, ben ik helemaal genezen. Ik denk dat Visscher nog wel een paar jaar meegaat.”

En vol energie om eerst Ripperda te spelen en vanaf het najaar verder te toeren met zijn laatste solovoorstelling. “Nou ja, laatste… Dat denk ik. Maar als ik over een jaar of acht, negen nog een fantastisch idee voor een soloprogramma krijg, ga ik het echt wel maken. Maar dan moet het idee wel echt héél goed zijn.”

Ripperda is van 16 augustus tot en met 10 september te zien op de wierde Maarhuizen vlakbij Winsum. Kaarten zijn verkrijgbaar via zummerbuhne.nl