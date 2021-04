Bert van der Veer: ‘Je hebt geen reet aan Netflix als er een virus uitbreekt’

De Mini Playback Show (1985-1998) met Hennie Huisman. Beeld ANP Kippa

Ze liggen gebroederlijk naast elkaar op een tafeltje naast zijn stoel. De onafscheidelijke pijp, het pakje tabak, zijn pen, mobiel en afstandsbediening, zo ongeveer de belangrijkste benodigdheden in het leven van Bert van der Veer. Verderop in de huiskamer staan typemachines, een oude pick-up en veel vinyl, terwijl boven zijn gigantische archief van televisiegidsen wacht. Het is brandstof voor zijn magnum opus: De geschiedenis van de Nederlandse televisie. Dat verschijnt dit najaar, nu is er De magie van Aalsmeer. “Daar is zoveel ontstaan,” aldus Van der Veer.

‘Aalsmeer is het begin van alles’

“In Hilversum draaide het om het spel, in Aalsmeer om de knikkers. Daar heerste een profmentaliteit, vooral door Joop van den Ende, die iedereen scherp hield. Aalsmeer was de kraamkamer van talent. Het huis van de sterren Jos Brink, Ron Brandsteder, André van Duin, noem maar op. Maar ook achter de camera. Regisseurs, redacteuren, producers. In Aalsmeer ontstonden de grote televisieshows, zoals de 1-2-3-Show en De Honeymoonquiz. Maar ook de soaps, zoals Goede tijden, slechte tijden. En het stemmen van de kijkers thuis. Dat is bij de Soundmixshow begonnen. Tijdens de finale in 1988 konden kijkers inbellen en stemmen op kandidaten. De pleuris brak uit, want het werd zo massaal gedaan dat het hele telefoonnet plat lag. We kregen op een gegeven moment niets meer binnen. We hebben de tussenstanden toen maar verzonnen, want ja, we moesten nog een half uur livetelevisie volmaken. De jongen die John Denver nadeed, lieten we winnen.”

‘De koffie is gearriveerd, de koffie is onderweg’

“Joop had een reputatie. Kwam hij ineens de vloer op om zich te bemoeien met de gang van zaken. Ik wilde graag gewaarschuwd zijn. Dus had ik met een cameraman afgesproken dat, als Joop plotseling opdook, hij zou zeggen: ‘De koffie is gearriveerd’ en als hij op hoge poten kwam was het ‘de koffie is onderweg’. Op een dag waren we met de Mini Playback Show bezig. Een jochie dat Freddie Mercury nadeed. Ineens hoorde ik dat ‘de koffie onderweg was’. Knalde hij de regiewagen binnen. ‘Toppopregisseurtje, ongelooflijke klojo die je bent,’ riep hij. ‘Er staat een jongen zijn benen uit zijn lijf te dansen en wat doe jij? Je blaast ijsmist over de vloer.’ IJsmist was, zeg maar, laaghangende bewolking. Het moest oliemist zijn, maar ja, we hadden nog 30 kilo ijsmist over. Moest effe op.”

‘Alleen als je op tv komt, besta je’

“Boudewijn Poelmann van de Nationale Postcode Loterij zegt het in mijn boek. De kracht van televisie is nog steeds zó sterk. Als je als deskundige niet wordt gevraagd voor een talkshow, ben je dan wel een deskundige? De magie is er nog steeds. Ga naar de finale van The Voice. Dat zindert nog steeds. Kijk naar de coronaperiode. Wat was het belangrijkste kompas? Juist, lineaire televisie. Je hebt geen reet aan Netflix als er een virus uitbreekt.”

‘Er werden kwajongensstreken geflikt’

“Gaston Starreveld was voice-over van Rad van Fortuin. Hij schudde de ene na de andere anekdote uit zijn mouw. Van het Rad werden vijf afleveringen per dag opgenomen. Daar werden kwajongensstreken uitgehaald, vooral met Hans van der Togt. Dat Hans een rustige slinger aan het rad gaf, maar dat onder dat rad stiekem iemand was gekropen die het rad als een dolle liet draaien. Het waterglas van Hans vullen met wodka. Flauwigheden. Dat de auto die gewonnen kon worden ineens de auto van Hans zelf was. Maar die grap moest een paar keer over, want Hans zag niet dat het zijn eigen auto was.”