Bert en Thomas moeten absoluut niet de nieuwe Meilandjes worden

Bert en Thomas aan tafel bij Jinek.

Alles is fijner in je blootje. Dat is niet per se het adagium van Lips, maar wel dat van Bert (44) en Thomas (60) uit Zaandam, het sterrenkoppel in de seizoensopening van Ik vertrek, afgelopen zaterdag. Op een berg in Andalusië kocht het stel een oude finca om er een B&B voor nudisten van te maken. Het werd een aflevering waarin het nu eens gewoon goed kwam allemaal – niet des Ik Vertreks, wél leuk omdat Bert en Thomas de gunfactor nogal aan hun blote kont hebben hangen. Even markant als aimabel, dus na afloop dacht Lips: méér.

Bij Jinek handelden ze meteen naar die behoefte: maandagavond zat het stel daar al aan tafel om na te praten. En ja hoor, ze waren nog steeds leuk. Vrolijke doeners die inhoudelijk konden uitweiden over de verschillen tussen naturisme en nudisme, maar tegelijk helemaal hun unieke zelf. Lips wilde meer Bert en Thomas en Lips kréég meer Bert en Thomas. Blij dus?

Ja, maar nee. Want hij is het niet vergeten hoor, wat we met z’n allen hebben gedaan na die heerlijke aflevering van Ik vertrek met Martien Meiland. Ook toen zei Nederland: méér. En god, wat kregen we meer. We kregen Martien, we kregen z’n hele familie erbij, en meer, en nog een beetje meer en toen we écht niet meer konden, was er geen weg meer terug.

De Meilandjes, daar komen we niet meer vanaf. Is dat wat we willen met Bert en Thomas? Nee, dacht Lips. Niet voor ons en al helemaal niet voor die twee. Láát ze. Ze zitten goed daar, hoog en droog in Spanje, heerlijk in hun blote hoeha – eigen woorden – en zonder ons. Beter voor iedereen.

