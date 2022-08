Bert Arfman in Break Free: ‘Dan gaat het deksel van de kist open en zie je daar je dochter liggen. Ik was kapot’

Emma Arfman en haar vriend Koen in Peru. Beeld Privébeeld

De grote zandvlakte van Ica in Peru. Op de foto kijkt een jongeman met een pet vrolijk de camera in. Zijn vriendin op de achtergrond vouwt haar twee handen tot een vredesteken. Ze straalt.

Het zijn Koen en Emma op reis door Zuid-Amerika. De twee staan op een van de foto’s die voorbijkomen in de vijfde aflevering van Break Free. In het programma, dat donderdag aan de vijfde reeks begint, stelt journalist en filmmaker Geertjan Lassche jongeren centraal die de reis van hun leven maakten, maar niet meer terugkeerden.

Vliegangst

Emma Arfman (23) overwint in 2019 haar vliegangst om met haar vriend Koen naar Zuid-Amerika te reizen. Eerst naar Peru, vervolgens naar Bolivia. Vader Bert Arfman, die als beroepsmilitair de halve wereld over is geweest, herinnert zich de aankondiging nog goed. “Koen had al het plan om die kant op te gaan. Een echte avonturier. Toen leerde hij Emma kennen, maar zij vond het maar niets dat hij dat alleen zou doen. Daarop besloten ze samen op reis te gaan. Ik vond dat fantastisch. Als je jong bent en nog geen kinderen hebt, dan moet je de wereld gaan ontdekken. We weten allemaal: als je een gezin hebt, wordt dat veel moeilijker.”

In de woning van Bert Arfman, waar de deur letterlijk openstaat, is Emma niet ver weg. Foto’s hangen in een vitrinekast en aan de wand, op zijn telefoon is zij zijn schermafbeelding, en ook op zijn werkkamer lacht zijn dochter hem vanaf de muur tegemoet. “Ik zie haar elke dag. Ik vertel over haar. Dat vind ik fijn. En vrienden en mensen die geïnteresseerd zijn hebben ook recht op een goed antwoord.”

In Break Free is Bert Arfman niet de enige die over haar vertelt. Het zijn zijn ex-vrouw Ilona, van wie hij scheidde toen Emma drie was, haar man Frank, diens dochter Sara, Berts vrouw Petra en haar dochters Zoë en Fem, Koen, haar vriend, en Emma’s vriendinnen. Iedereen is eensgezind. “Een lieve, kwetsbare en geweldige meid.”

‘Dit is helemaal fout’

In het najaar van 2019 volgen ze de reizende Koen en Emma allemaal via WhatsApp en Polarsteps, de reisapp waarop ze verslagen schrijven en foto’s etaleren. “Ze had een lastige tijd gehad op school, maar bloeide helemaal op. Je zag haar echt genieten,” zegt Arfman.

Na een rondreis van tien dagen door Peru, met onder meer de zandvlakte van Ica, komen ze aan in La Paz in Bolivia. Daar besluiten ze niet de stad in te gaan, maar op de hotelkamer te blijven. Emma voelt zich niet zo lekker. De volgende ochtend gaat het vreselijk mis.

Bert Arfman krijgt een telefoontje van Frank, de man van zijn ex-vrouw. “Ik was aan het werk in Amersfoort en zat in een vergadering. Frank vertelde dat het niet goed ging met Emma. Dat ze gereanimeerd werd en naar het ziekenhuis gingen.”

“Eigenlijk had ik direct het gevoel: dit is helemaal fout. Ik ben meteen naar het huis van Ilona gereden, Emma’s moeder. Daar was mijn vrouw al. Zij deed de deur open en toen ik haar blik zag, wist ik het al en kreeg ik ook de bevestiging: ze was dood. De grond werd onder mijn voeten weggevaagd. Ik weet nog dat Koen aan de telefoon hing en zei: ‘Ik heb je meisje niet kunnen redden.’ Dat ging door merg en been. Ik ben met Petra naar huis gegaan, waar vrienden langskwamen. Ze vroegen niets. Ze waren er gewoon en dat was fijn.”

Hoogteziekte

Emma overleed die vroege ochtend van 2 oktober 2019 aan hoogteziekte. Op de hotelkamer heeft Koen vergeefs geprobeerd haar te reanimeren. De artsen in Bolivia concluderen later dat ze niet te redden was. Arfman: “Als ouder je kind overleven, dat hoort gewoon niet. Dat gebeurt altijd anderen, is vaak de perceptie. Tot het jezelf overkomt.”

Bert Arfman doet wat hij als beroepsmilitair zijn hele werkzame leven heeft gedaan: handelen. “Ik ben de volgende dag met de vader van Koen naar Zuid-Amerika gegaan.”

Ze krijgen veel steun van Paul Kuijper, de Nederlandse honorair consul, en op Schiphol het Luchthavenpastoraat. “Ik wist niet dat dat bestond. Zo’n fijne club mensen. Ze begeleiden mensen die voor dit soort dingen vertrekken of terugkomen. Ze helpen je, vangen je op, je kunt heel snel met je koffer overal tussendoor. Je wordt volledig ontzorgd. Fantastisch.”

Op het vliegveld vangt Koen hen op. In La Paz willen ze meteen naar Emma in het uitvaartcentrum. “Dan gaat het deksel van de kist open en zie je daar je dochter liggen. Ik ging helemaal naar de klote, ik was kapot.”

Uitvaart op Papendal

De vier vliegen apart naar Nederland: Koen met zijn vader, Bert met Emma. “Ook al bevond ze zich onder in het vliegtuig, ik had wel het gevoel dat we samen waren.”

De uitvaart van Emma is op Papendal, waar de belangstelling overweldigend is. Drie maanden later, in januari 2020, krijgt Bert Arfman bezoek van Geertjan Lassche. Ze kennen elkaar al twintig jaar. “Geertjan kwam langs op mijn werk. Als maatje. Gewoon om te vragen hoe het ging. Tijdens dat gesprek zei hij: ‘We kunnen kijken of het verhaal van Emma kan worden verteld in Break Free’.”

Arfman hoeft niet lang na te denken. “Een unieke kans op een blijvend document. Ik ken de docu’s van Geertjan. Wat hij maakt zit goed in elkaar, integer. Het idee sprak me erg aan, een eerbetoon aan Emma.”

De rest van de familie wil nog even wachten, waarna de pandemie voor verder uitstel zorgt. “In die periode ben je een plek voor je verdriet aan het creëren.”

Begin dit jaar begint Geertjan Lassche aan het portret van Emma, die we in Break Free zien opgroeien van baby tot jonge vrouw aan de hand van foto’s, filmpjes en oprechte verhalen van familieleden en vriendinnen. Lassche vliegt met Koen en Bert naar Zuid-Amerika. Ze bezoeken plaatsen waar Koen en Emma zijn geweest. “Het raakte me enorm.”

Bergwandeling

De aflevering van Break Free eindigt met de bergwandeling van Koen en Bert bij La Paz. Kort daarvoor hebben ze de hotelkamer bezocht waar Emma stierf. De twee vallen elkaar in de armen. “Het is zo concreet, zo definitief. Ik wil wel benadrukken dat Koen heeft gedaan wat hij kon. Hij had het niet kunnen voorkomen.”

Bert Arfman toont het fotoboek dat Koen heeft gemaakt van de reis met Emma. We zien Zuid-Amerika in al zijn schoonheid, de twee geliefden genieten van hun vrijheid. “Ik ben op veel plekken op de wereld geweest, maar nooit in die contreien. Ik heb het zelf nu ook kunnen voelen. Me kunnen verplaatsen in Emma en waarom zij die reis heeft willen maken. Mijn kleine meisje was volwassen geworden. Ik ben zo trots op haar.”

Break Free is vanaf 25 augustus elke donderdag om 21.00 uur te zien bij BNNVara op NPO 3.