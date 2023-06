Berlusconi pleegde Italiaanse cinemacide, maar gelukkig hebben we ‘Suspiria’ nog

Het Duitse huis van de walvis werd in Rome verbouwd voor ‘Suspiria’ (1977). Beeld Bart van der Put

Vaffanculo Berlusconi! Mijn uitroep was geen verheven gedachte of welbespraakte grafrede, het was een hartgrondige trap na. Maar het recente verscheiden van Silvio Berlusconi haalde bij meer mensen het beest naar boven. Rot toch op met je corrupte praktijken, absurde narcisme en seksuele misdaden. Het is gedaan met je! Eindelijk gerechtigheid voor de Italiaanse cinemacide!

Berlusconi heeft het als mediatycoon, volksmenner, schuinsmarcheerder en president zo bont gemaakt dat zijn misdaden tegen de filmkunst in het algemeen en de Italiaanse cinema in het bijzonder nagenoeg vergeten zijn. Dit was cinemacide: in alle regio’s waar het commerciële televisie imperium van Berlusconi opkwam, stierf de Italiaanse filmindustrie in rap tempo een stille dood. Die industrie was decennia lang een van de grootsten en productiefste ter wereld en droeg fraaie vruchten af in alle geledingen, van de bejubelde filmkunst van De Sica, Fellini, Visconti, Antonioni, Taviani en Pasolini tot de magnifieke genrefilms van Leone, Monicelli, Corbucci, Bava en Argento. Was er ooit een rijker geschakeerde nationale filmproductie in Europa dan de Italiaanse tussen 1950 en 1980?

Berlusconi bood de Italianen een goedkoop alternatief voor bioscoopbezoek: hang een schoteltje aan je dak en eet 24 uur per dag uit de zoete ruif van Mediaset. Met non-stop jolijt, zang en dans, schitterende decors en meer sterretjes dan de mediterrane hemel. Viva Italia! De regionale bioscopen verdwenen, de films van eigen bodem maakten plaats voor Amerikaanse import en Silvio zag dat het goed was. Voor hem.

Was dit een boodschap voor Berlusconi?

Wij gingen die rare subversieve Italiaanse genrefilms nog lelijk missen. Even veerden de Noord-Europese Italofielen weer op: in Tenebrae (Duisternis, 1982) hakte Dario Argento de arm van de vrouw van Berlusconi af. Toe maar! Haar bloed kleurde een hagelwitte villamuur rood. Was dit een boodschap voor Berlusconi? De actrice met de machtige echtgenoot was Veronica Lario. Ze werd steenrijk toen ze van de overspelige Silvio scheidde en die arm mocht ze natuurlijk ook houden. Dat de kwaliteit van de films van Argento afbrokkelde valt Berlusconi niet aan te rekenen, maar het verval van de Italiaanse filmindustrie hielp geen enkele regisseur of producent vooruit.

Ik wist er destijds het fijne niet van. Argento werd een obsessie toen ik in 1984 op het eerste Weekend of Terror in Amsterdam een versleten 35 millimeter-kopie van Suspiria (Zuchten, 1977) zag. Het delirische horrorsprookje volgt een Amerikaanse ballerina die ontdekt dat een dansacademie in het Duitse Freiburg een eeuwenoude heksenkring herbergt. Dat simpele uitgangspunt dient als bindmiddel voor een bonte reeks stilistische uitspattingen waarin Argento zijn bizarre gruwelen in schitterend Technicolor uitwerkt.

Je kunt zeggen dat Suspiria een vulgair kermisritje met pretenties is, maar ook beweren dat Argento doet wat Caravaggio rond 1600 deed. De filmmaker en de schilder bekwaamden zich in Rome in de dramatische enscenering en esthetische verbeelding van schokkende halsmisdaden. Het is een thema van alle tijden. Dood gaan we allemaal en als dat met geweld gebeurt, willen we daar meestal meer van weten. Waar is het gebeurd, hoe dan en waarom?

Haus zum Walfisch werd een behekste dansacademie

Het gebeurde in Freiburg, waar machtige mannen in de middeleeuwen bij de beruchte heksenprocessen honderden vrouwen tot de marteldood veroordeelden. Dat was de reden waarom Suspiria zich daar afspeelt, waarbij het beroemde Haus zum Walfisch door Argento tot de behekste dansacademie werd getransformeerd. Die walvis moest ik allicht met eigen ogen aanschouwen maar toen ik in 2007 voor de uit duizenden herkenbare deur stond begon het te knagen. Het plakkaat naast de monumentale entree zat ook in de film, maar kon ik nu pas lezen: ‘Desiderius Erasmus von Rotterdam’ woonde tussen 1529 en 1531 in Argento’s dansacademie! Maar wat had de Italiaan met de directe omgeving gedaan?

Tien jaar later was de regisseur in Amsterdam bij een voorstelling van de restauratie van Suspiria. Hij reageerde geamuseerd toen ik mijn verwarring in Freiburg schetste. Hij had daar geen meter Technicolorfilm belicht; een deel van het Duitse walvishuis was in Rome nagebouwd. Die fabelachtige academie bestaat alleen op film. Sterker: de walvis in Freiburg is ook een kopie. Na de Britse bombardementen in het oorlogsjaar 1944 was het eeuwenoude huis een ruïne die goeddeels moest worden herbouwd.

De Italiaanse filmindustrie krabbelt ook weer op, maar is na de aanhoudende amusementsbombardementen van Berlusconi nooit meer de oude geworden. Hoed u voor machtswellustelingen die een zorgeloze gouden toekomst beloven. Zij verkopen slechts sprookjes. In schitterende kleuren!

Dario Argento’s Suspiria (1977) verscheen op blu-ray.