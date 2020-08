Berlin Alexanderplatz: oogverblindend en (te) ambitieus

Berlin Alexanderplatz

De keuze om de populaire, invloedrijke, ruim vierhonderd pagina’s tellende roman Berlin Alexanderplatz te verfilmen – in de jaren tachtig reeds door Rainer Werner Fassbinder tot 15 uur durende miniserie gemaakt – zegt iets over de ambitie van de relatief jonge regisseur Burhan Qurbani (Wir sind jung. Wir sind stark.).

De in Afghanistan geboren en in Duitsland gevestigde Qurbani probeert zichzelf van de schaduw van zijn voorgangers te bevrijden door het beroemde verhaal over de Berlijnse onderwereld ingrijpend te ­moderniseren. Hij verplaatst de vertelling van de jaren twintig van de twintigste eeuw naar het heden en maakt van de Duitse crimineel Franz een zwarte vluchteling uit ­Guinee-Bissau, genaamd Francis (Welket Bungué). Een odyssee van een immigrant zonder papieren in het huidige Berlijn lijkt misschien te vragen om een sober drama, maar ­Qurbani’s interpretatie is kolossaal, oogverblindend, soms bijna gelikt.

Het wervelende epos, een ruim drie uur durende strijd tussen mens en stad, is indrukwekkend door het hypnotische samenspel van beeld en geluid (de impressionistische introductie, met neonkleurige shots afgezet tegen elektronische muziek van dj Arca, is adembenemend).

Maar voor alle roering die de film bevat, heeft hij ook iets statisch. Francis blijft eenzijdig als ­gevallen held en wordt vooral vormgegeven door wat de voice-over over zijn intenties vertelt, niet door wat hij doet.

Berlin Alexanderplatz is een magnetisch werk met een enorme potentie. Maar de film raakt gaandeweg verstrikt in de details van zijn vorm en kan daardoor niet voldoen aan de verwachtingen die geschapen worden door het meesterlijke begin.