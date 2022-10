Berichten uit oorlogsgebied: een greep uit de vloedgolf aan Oekraïneboeken

Sommige boeken dragen een geel-blauw stickertje: daarvan gaat €2,50 van de opbrengt naar hulp voor Oekraïne. Beeld AFP

Het is natuurlijk niet geheel vrij van opportunisme dat Nederlandse uitgeverijen in hun najaarsaanbod zoveel ruimte maken voor wat ik hier voor het gemak even aanduid als Oekraïneboeken. Boeken uit en over Oekraïne, niet noodzakelijkerwijs geschreven door Oekraïense auteurs. Grote schrijvers herontdekt, nieuwe stemmen, roadtrips door oorlogsgebied.

Romans die we anders misschien nooit zouden hebben kunnen lezen, worden nu vertaald. Omdat ze inzicht bieden in de wereldbrand van nu en, natuurlijk, empathie en begrip bevorderen. Maar het aanbod is groot en het helpt de welwillende lezer niet als uitgevers gaan armpjedrukken over wie ‘de beroemdste schrijver’, ‘de bekendste schrijver’ of ‘de belangrijkste literaire stem’ van Oekraïne is.

Een greep uit het aanbod:

Persoonlijk portret van onrechtvaardige oorlog

Wanneer miljoenen mensen Oekraïne ontvluchten, reist Olaf Koens voor RTL Nieuws in tegengestelde richting. Hij reist langs frontlinies, veldhospitalen en mortuaria. In een uitpuilende evacuatietrein realiseert Koens zich dat hij van niemand de naam weet. Hij neemt een besluit: voortaan vraagt hij aan iedereen die hij ontmoet wie ze zijn en wat ze drijft. Volgende week verschijnt zijn boek Alle Oekraïners die ik ken (Nijgh en Van Ditmar). Persoonlijk portret van een onrechtvaardige oorlog.

Ook schrijver Jaap Scholten komt met een ‘persoonlijk logboek’. Op 17 november verschijnt Drie zakken dameskleding, twee cakes Kyiv en een sniper (AtlasContact). Meteen na de inval begaf Scholten zich naar de Oekraïense grens om een jong gezin uit Kiev te helpen. Hij zamelt geld in voor drones en nachtkijkers en rijdt in zijn pick-uptruck door het land. Op een turbulente roadtrip vertelt de Amerikaanse sniper Neal hem over het leven aan het front en over een reddingsactie van een zes dagen oude baby in Marioepol.

Ongelooflijke nieuwe werkelijkheid

De Oekraïense schrijver Andrej Koerkov was een van de vluchtelingen. Hij is in Rusland geboren, in Sint-Petersburg, schrijft in het Russisch en wordt in 36 talen vertaald. Dat zijn moederland zijn thuisland Oekraïne zou binnenvallen, leek hem begin 2022 nog ondenkbaar, hij had plannen om in alle rust aan een nieuwe roman te gaan werken.

Al in april 2022 bracht uitgeverij Prometheus zijn roman Picknick op het ijs (2000, vertaald door Richard Kellermann) uit, over het leven in postcommunistisch Kiev. Met geel-blauw stickertje: voor elk verkocht boek ging €2,50 naar hulp in Oekraïne. In september verscheen Grijze bijen uit 2018 (vertaald door Arie van der Ent), waarin in de oorlog waar we toen nog geen oog voor hadden een bijenhouder uit een dorp op de frontlijn tussen Oekraïne en Donetsk met zijn bijenkorven naar de Krim trekt.

Nadat het luchtalarm boven Kiev had geklonken, kwam Koerkov, voorzitter van de mensenrechtenvereniging PEN Oekraïne, bij vreemden terecht in het westen van het land. Intussen bleef hij schrijven. Niet aan zijn roman, maar beschouwingen en dagboekaantekeningen: de ongelooflijke nieuwe werkelijkheid moest worden vastgelegd. Bij uitgeverij Balans is er nu Dagboek van een invasie, vertaald door Anne-Marie Vervelde, Catalien van Paassen-Neelissen en Willem van Paassen.

3 dead this morning in Kyiv because of russian attack - an old lady and a young couple, husband and his pregnant wife. — Andrei Kurkov (@AKurkov) 17 oktober 2022

Maak je me belachelijk?

Baanbrekend was in 2009 Veldonderzoek naar de Oekraïense seks, waarin Oksana Zaboezjko het slachtoffergedrag van haar protagoniste en van haar landgenoten fileerde. Het boek vormde een inspiratiebron voor de Joods-Duits-Russische schrijfster met Oekraïense roots Sasha Marianna Salzmann, die in haar onlangs bij Meridiaan Uitgevers verschenen roman Alles moet mooi zijn aan de mens schrijft over Oekraïense vrouwenlevens in Sovjettijd.

Vroeg in de morgen van 24 februari werd Zaboezjko wakker gebeld in een hotelkamer in Polen, waar ze verbleef om haar nieuwe boek te presenteren. Direct wist ze dat ze niet terug kon naar haar woonplaats Kiev en in ballingschap was terechtgekomen. Bij uitgeverij Cossee verschijnt in november van Zaboezjko Mijn langste boektournee (vertaald door Tobias Wals).

Wat Poetin wilde, had de journalist gevraagd, en zij had het op een schreeuwen gezet alsof ze het tegen het hele collectieve Westen had. “Maak je me belachelijk?! Hij heeft jullie al tig keer recht in het gezicht gezegd wat hij wil – dat er geen Oekraïners meer zijn, dat wij verdwijnen, ophouden te bestaan, zoals de Joden bij Hitler, hij gebruikt zelfs exact dezelfde bewoording, ‘een definitieve oplossing voor het Oekraïense vraagstuk’, hoelang gaan jullie nog doen alsof je dat niet gehoord hebt?”