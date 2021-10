Bereid je voor op nieuwe hersenspinsels van Harco in Joardy Season 2

Na een eerste serie Joardy Season twee jaar geleden keert Harco – zeshoekige bril, blauw Adidasjasje, onnavolgbaar in zijn opsommingen – nu terug in Joardy Season 2. Bedenker Jim Deddes: ‘Voor mij is het spelen van Harco niet iets anders dan serieus acteren.’

Meteen maar het slechte nieuws: het gaat niet goed met Harco. In de eerste aflevering van de tiendelige YouTubeserie Joardy Season 2 belandt hij in het ziekenhuis, op de afdeling neurologie nog wel. Daar ligt hij zeven maanden later nog steeds in coma wanneer Hannah Hoekstra er komt werken. De actrice speelt zichzelf, ze heeft het acteren vaarwel gezegd voor een ziekenhuisbaan ‘om echt een verschil te maken in de wereld’. Haar belevenissen in het ziekenhuis worden afgewisseld met de dromen, herinneringen en ­andere hersenspinsels die zich in het brein van de comateuze Harco afspelen.

Dromen in coma

Jim Deddes (35), die Harco speelt en deze ­Joardy Season wederom bedacht met Jan Hulst en Giancarlo Sanchez, legt uit hoe ze bij de ­comateuze insteek belandden. “In Season 1 was Harco wel het verbindende element, maar zat hij elke aflevering in een totaal andere situatie, van een dierenquiz tot het meekijken met een computerspelletje. We wilden dit seizoen een doorlopend verhaal schrijven, maar tegelijkertijd wilden we trouw blijven aan de verschillende vertelvormen die we hadden uitgeprobeerd. Dat hebben we gecombineerd door Harco in zijn coma te laten dromen. We vonden het ook leuk om Joardy Season 2 te laten beginnen als een normale ziekenhuisserie. Al zeiden ze bij de VPRO wel: ‘Hebben we net een pandemie, gaan jullie in een ziekenhuis draaien!’ Maar dat was verder geen probleem.”

Behalve Hannah Hoekstra, die al in Season 1 te zien was als conceptuele kunstenares, duiken in aflevering twee Annet Malherbe en Peter Lusse op als unisex gekleed koppel in een bungalowpark-infomercial. Het was niet moeilijk om mensen te strikken, zegt Deddes. “We hebben in de theaterwereld een hoge gunfactor, mensen willen graag meedoen, ook al weten ze niet precies wat het gaat worden.”

Het afgelopen jaar was Harco ook te zien als onderdeel van het programma Matthijs Gaat Door. “Het was niet moeilijk om onderwerpen voor een grappige Harco-invalshoek te vinden want toen we die items bij Matthijs gaat door maakten, was er elke week wel weer wat over de avondklok of over avondklokrellen.”

Situationele humor

Toch is Harco, aldus Deddes, meer dan een typetje met een rare bril en dito pruik. “Het typetje Harco is succesvol omdat wij hem als makers serieus nemen. In alles wat ik maak, komt grappig dóen niet voor. Wél grappige situaties, maar die bereik je door de elementen die je ervoor nodig hebt serieus te nemen. Het is meer situationele humor die over gedrag gaat dan alleen maar een typetje neerzetten. Voor mij is het spelen van Harco niet iets anders dan serieus acteren.”

Want serieus acteren doet Deddes ook. Voor zijn bijrol in de speelfilm De Oost, over de Nederlandse politionele acties in Indonesië vlak na de Tweede Wereldoorlog, kreeg hij een maand geleden zelfs een Gouden Kalf-nominatie. “Dat was even schrikken, ja. Maar ik was wel vereerd met de nominatie. Die tweeënhalve maand in Indonesië was nogal zwaar. Een heel ander klimaat, draaidagen van veertien uur, en een zwaar onderwerp.”

Die rol stond mijlenver af van de veredelde figurantenrollen als ‘bezorger apotheek’ in Gooische Vrouwen II en ‘saunamedewerker’ in de serie Klem waarmee hij het jaren terug moest doen. “Als beginnend acteur moet je pakken wat je pakken kan. Nu ben ik dingen aan het doen die ik inhoudelijk interessant vind én ik ben mijn eigen universum aan het creëren met ­Joardy.”

Vloeiend Koreaans

En dat universum kan allerlei kanten op schieten. “De eerste aflevering, met Harco als buurtvader, is geïnspireerd op een documentaire over probleemwijken, waarin Top 600 criminelen aan het woord komen, met van die geblurde gezichten en vervormde stemmen. Die stemmen vinden we erg grappig.”

In een andere aflevering horen we Harco als zanger in een K-Popband zowaar Koreaans praten. “Dat heb ik fonetisch geprobeerd te leren. Het is ook droomlogica, dat je ineens vloeiend Koreaans spreekt. Ik kan nu ook Squid Game zonder ondertitels volgen!”

Na deze Joardy Season hangt Deddes het blauwe Adidasjasje van Harco weer even aan de wilgen. “We hebben tien afleveringen van een minuut of tien gemaakt, dat is bij elkaar speelfilmlengte. Daar zijn we anderhalf jaar mee bezig geweest. Hierna moet ik echt weer even wat anders doen. Maar Harco gaat niet dood – dan zou ik me mezelf in de voet schieten.”

Joardy Season 2 vanaf vrijdag 22 oktober wekelijks om 17.00 uur op YouTube en NPO3.nl