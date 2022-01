Bente staat zaterdag op de online editie van Noorderslag. ‘Op wereldtournee? Mij niet bellen!’

Bente was aanvankelijk vooral actrice, maar sinds 2020 heeft de muziek voorrang.

Toen zangeres S10 (Stien den Hollander, 21) afgelopen december optrad in Carré zaten ze naast elkaar in de zaal: collega’s Maan (Maan de Steenwinkel, 24), Froukje (Froukje Veenstra, 20) en Bente (Bente Fokkens, 21).

S10 speelde haar eerste show nadat bekend was geworden dat ze Nederland vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival. Ineens zat de zaal behalve fans ook vol met recensenten. “We wilden Stien supporten,” vertelt Bente. “En oh, wat was ik trots op haar. Ze deed het zó goed.”

Een paar maanden eerder waren Bente, Maan en S10 ook bij elkaar. Toen op een huisfeestje, waar Bente zich plotseling verdrietig voelde. “Dat overkomt me soms. Dan denk ik: het gaat me allemaal niet lukken met die muziek. Of ik denk: wie wil ik nu eigenlijk precies zijn en wat moet ik doen als mensen het straks vreselijk vinden? Maan en Stien hebben me toen apart genomen en op me ingepraat. Ze waren allebei heel lief en troostten me. Dat had ik even nodig.”

Over hun parallel lopende carrières zegt ze: “Zo vet, hoe lief iedereen elkaar support. Ik word er zo blij van. Soms hoor ik, meestal van wat oudere mensen trouwens, opmerkingen als: ‘Jullie zitten wel in elkaars vaarwater, hè’. Dan denk ik: nee, juist niet! Ik gun die andere meiden echt alles. En dat is volgens mij wederzijds.”

Indrukwekkende wapenfeiten

De drie vormen het hart van wat gerust een nieuwe, vrouwelijke invasie van de Nederlandse popmuziek kan worden genoemd. Ze staan allen nog aan het begin van hun loopbaan, maar de eerste wapenfeiten zijn indrukwekkend. Vooral Maan scoorde al grote hits. Blijven slapen, samen met rapper Snelle, haalde zelfs de nummer 1-positie. Froukjes Ik wil dansen was volgens muziekplatform 3voor12 de song van het afgelopen jaar.

Bente was aanvankelijk vooral actrice, onder meer in de Misfit-films. Sinds 2020 heeft de muziek voorrang. Afgelopen zomer had ze samen met Maan al een hit met Nee is nee, over ongewenste intimiteit. In december leverde ze de indrukwekkende ep Als je gaat af, met daarop zeven hyperpersoonlijke liedjes over zelftwijfel, relatieongelukken en andere mentale nood.

S10 zong op eerder werk ook over depressie, omgang met druk en de last van meningen van anderen. “Die openheid is een generatieding,” denkt Bente. “Dat soort onderwerpen zijn bespreekbaar geworden. Heel fijn, vind ik. Ik kan mijn onzekerheid voor mezelf houden, maar dan bestaat de kans dat die twijfel omslaat naar jaloezie. Zo van: haar lukt het wél. Maar ik ben in mijn carrière echt bijna nooit jaloers geweest.”

Een van de indringendste nieuwe liedjes van Bente is Het is goed zo, over het stranden van een relatie. “Het was één dag uit met mijn vriend en ik gooide tijdens het schrijven al mijn verdriet eruit. Ik wilde niet naar de studio, maar pushte mezelf het toch te doen. Toen Joël Dieleman zo prachtig piano speelde, kwam de tekst binnen een kwartier. Ik moest half janken toen ik het voor het eerst inzong.”

Switch naar Nederlands

“Nee, ik vind het ook niet eng om mijn gevoelens te delen. Het is een opengegooid dagboek, dat is waar. Maar ik weet zeker dat er, zeker in deze rotcoronatijd, heel veel leeftijdsgenoten met dezelfde problemen worstelen. Het is krachtig om je kwetsbaar op te stellen. Dan durven anderen het ook. Ik krijg zo vaak berichtjes van kids die zeggen dat ze hetzelfde hebben meegemaakt en zich geholpen voelen door mijn liedjes.”

En die teksten kunnen alleen maar zo direct en doorvoeld worden geschreven in het Nederlands, vindt de nieuwe generatie popzangeressen. Bente zong aanvankelijk in het Engels, maar switchte. “Engels leek me logisch om mee te beginnen. Maar na een tijdje dacht ik: waar ben ik mee bezig? Ik ben helemaal niet goed in Engels! Ik kan niet omschrijven hoe ik me voel als ik op Google steeds vertalingen moet opzoeken.”

Vergooit ze zo haar kansen op een internationale doorbraak niet? “Tja, daar dacht ik eerst ook wel aan. Maar ik hoef helemaal niet naar buitenland. Dan krijg ik behalve de meningen uit Nederland ook nog die uit Duitsland of Luxemburg erbij. Ik kan die extra druk niet aan. Een wereldtournee? Mij niet bellen, hoor!”

Veel liever houdt Bente het dicht bij huis. Voor Noorderslag rijdt ze samen met Froukje, S10 en hun muzikanten in een gehuurde bus naar Groningen, waar ze zullen optreden. “Supergezellig! Daar verheug ik me zo op.”

Het optreden is niet live. Alles wordt vooraf opgenomen zodat de festivalganger zaterdagavond online makkelijk van het ene miniconcert naar het andere kan zappen. Het is nog iets dat de jonge zangeressen bindt: door de sluiting van de popzalen heeft bijna niemand echt ervaring voor een livepubliek. Heel gek, vindt Bente dat. “Ik kijk heus wel uit naar een zaal met echte mensen. Maar voor nu is het wel lekker met alleen een camera voor me. Ik plas in mijn broek van de zenuwen als er zoveel mensen van dichtbij kijken.”

Noorderslag is zaterdag gratis te bekijken via www.esns.nl. Bente treedt om 20.30 uur op in ESNS 3. De clubtournee van Bente begint op 5 maart in Bitterzoet.