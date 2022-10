Bent u wel fan van de stijl van Bernard Dewulf? Laat deze recensie dan maar zitten

Aanstellerij, vindt recensent Maarten Moll het taalgebruik van Bernard Dewulf. Beeld Getty Images

Eerst een citaat. De eerste zinnen van het deel Winter, bladzijde 153: ‘De bel gaat. Ik heb een boek gemaakt. Ik denk dat de bel het boek brengt. Ik heb jaren aan het boek gewerkt. Nu is het uit.’ Er is van alles over deze zinnen te zeggen. Laat ik het in één woord samenvatten: kinderachtig. Of: onbenullig. Dat mag ook.

De zinnen zijn geschreven door Bernard Dewulf, die niet meer kan reageren op het bovenstaande omdat hij in 2021 onverwacht op 61-jarige leeftijd overleed. Het boek waar de zinnen in staan is Jaargetijden. Hij leverde het vlak voor zijn dood in. Dewulf won in 2010 de Libris Literatuurprijs voor Kleine dagen, waarin hij dagelijkse taferelen optekende. Deze observaties werden door de jury beschreven als ‘loepzuiver’. En: ‘Dewulf bezit het uitzonderlijke talent om dat wat wij allemaal herkennen, boven het alledaagse uit te tillen.’

Er staan mooie stukken in Kleine dagen, maar Dewulf schreef wel op het randje van larmoyant en kitsch. (‘Wij begroeven de vader van een vriend. Nu waren alle vaders begraven. Wij zijn ook vader. Nu waren we allemaal vaderloze vaders.’) Als hij dat eruit kon beitelen…

Aanstellerij

Het is natuurlijk mijn persoonlijke opvatting, en als u bovenstaande wel mooi vindt: lees Bernard Dewulf. (En laat deze recensie dan verder maar zitten). Waar was ik gebleven? O ja, bij de bel die een boek bracht dat uit is. ‘Zo zeggen we dat: Het boek is uit. Of: Het is verschenen. Ook als het boek gelezen is zeggen we: Het is uit. Een boek kan twee keer uit zijn.’

Ik vat het samen in één woord: aanstellerij. (‘Het boek zit in een gewatteerde envelop. (…) Iemand heeft het in de watten gelegd.’) Jaargetijden is een ‘melancholisch, verstild en poëtisch boek’, lees ik op de achterflap. Laat ik het aardig zeggen: soms vindt een boek geen aansluiting bij de lezer. (Op het Naschrift na, waarin Dewulf het heeft over de verdwijnende mens. Waarom niet het hele boek in die stijl?)

Maar hij had een tweede kans verdiend. Nog even terug naar dat boek dat twee keer uit kan zijn. ‘We zeggen het ook als een relatie gedaan is. Het is uit. Tussen ons.’

Inkopper van deze lezer: dat is dan mooi wederzijds.