Bennie Jolink schrapt kritiek op Europa uit ‘Boer is troef’: ‘Niet alle boeren zullen er blij mee zijn’

De boer is troef kwam in 1983 uit en reikte tot de 14de plek in de Top 40. In de tekst wordt er fijntjes op gewezen dat de boer nooit in tel was, tot de Hongerwinter. Toen kwamen ze (onder meer de Randstedelingen) op fietsen zonder bende schooieren um spek.

Daarna volgt het zinnetje ‘De EEG trapt ons weer terug ’ – erop wijzend dat Europese regels begin jaren tachtig alsnog de boer de das om doen. Daar komt Bennie Jolink nu op terug.

“Hoe krijg je het uit de pen,” zegt Jolink, voor de gelegenheid gekleed in een T-shirt met de tekst Poetin is een klootzak, waarover straks meer, anno 2023.

“Oké, het is 40 jaar later, een andere tijd, maar het blíjft een stomme tekst. Denk alleen al aan die miljarden euro’s subsidie die vanuit Europa naar de Nederlandse boeren zijn gegaan. Buiten dat: al die mensen die tegenwoordig Europa afwijzen – de boeren van Farmers Defence Force, Wilders en die idioot van Baudet voorop – zouden de globe er eens bij moeten pakken. Denk je nou dat het kleine Nederland het alleen redt in deze wereld? Zelfs Europa is klein vergeleken bij Rusland, China en de Verenigde Staten. Dus laten we in hemelsnaam dingen regelen als Europa.”

Zorg om het milieu

In de nieuwe tekst van De boer is troef, die Jolink vorige week schreef met zijn vaste medetekstschrijver Bennie Migchelbrink, geen sneer naar Europa. Wel nog altijd grote sympathie voor de hardwerkende boer die een zwaor bestoan heeft deur regeltjes en wetten.

Maar ook de zorg om het milieu met in ons kleine landjen wurt de ruumte hoast te krap en dat doar wat an gebeuren mot, is iets wat iedereen snapt. “Wat die klimaatontkenners uitkramen, kan toch niet,” verduidelijkt Jolink.

Het lied (opgenomen met Tim Knol en de Hillbillie Boogiemen) wordt nieuw op single uitgebracht en is op Hemelvaartsdag 18 mei te horen tijdens het jaarlijkse optreden van Normaal in de openlucht in Lochem, waar steevast – als er geen corona heerst – 20.000 fans op afkomen.

Normaal speelt De boer is troef overigens al decennia niet meer, juist vanwege het zinnetje over de EEG – dat nu dus is geschrapt.

“Ik besef dat niet al onze fans blij zullen zijn met de nieuwe tekst,” zegt Jolink. “Maar ik slijm niet met mijn fans en geef mijn mening. Op Facebook deed ik dat in de tijd van de wappies en toen kreeg ik van alles over me heen. En ook toen al gaf ik mijn mening over de stikstofuitstoot en dat de boeren er verstandiger aan hadden gedaan met een plan te komen die uitstoot te verminderen. Toen kwamen ze hier in januari 2021 met trekkers op het erf. Zelf was ik er niet, maar mijn familie wel en voor hen was het intimiderend. Zoals het voor Sigrid Kaag intimiderend is als ze met brandende fakkels voor haar staan. Zou kunnen dat zoiets bij mij nu weer gebeurt, al denk ik het niet, want de tekst is heel genuanceerd. Maar ik ben niet bang. Dat heb ik van mijn vader geleerd. Die zat in Hummelo in het verzet.”

Altijd op een vrouw

Ondertussen vraagt Jolink zich af op welke partij hij woensdag tijdens de provinciale verkiezingen in vredesnaam moet stemmen. Op een vrouw, dat staat voor hem vast, want dat doet de Normaalzanger altijd.

“Vroeger landelijk op Els Borst en Pia Dijkstra van D66,” zegt hij. “De laatste keer op Kaag. Ze wilde minister-president worden en dat vond ik een goed idee. Maar daarna volgde er een jaar van onderhandelingen. Heb ik me enorm aan geërgerd. Van Rutte en de regering moeten we af. Dat kan niet meer. Jaren hebben ze de boeren aan laten modderen. Die Geert Groot van D66 die roept dat de veestapel moet worden gehalveerd... Geen wonder dat de boeren dan op de achterste benen gaan staan. D66 is me dus kwijt. De SP had me nog wel wat geleken maar die zijn weer tegen Europa. GroenLinks is me veel te veel grachtengordel. Misschien Volt. Als ik boer was, zou ik op Caroline van de BBB stemmen. Ze begon geweldig door met een tractor op de eerste werkdag op het Binnenhof te komen. Nu negeert ze wetenschappelijke feiten als het haar uitkomt. Snap ik ergens ook wel als je stemmen wilt vergaren. Maar ik stem niet op haar.”

Singel over Poetin

De boer is troef in een ander jasje is niet de enige nieuwe single die uitkomt. Er komt een nieuw Normaalalbum met daarop ook de single Poetin is een klootzak. Onvervalste boerenrock waarin de Russische leider ervan langs krijgt.

“Een beetje makkelijk scoren,” geeft Jolink toe. “Maar na corona – waar ik neerslachtig van werd – moest ik weer wat doen. Eens flink in de handen spi-jen (spugen). Een nutteloze parasiet kan ik niet zijn.”

De hernieuwde creatieve uitingen zijn een rechtstreeks gevolg van de depressief makende coronaervaringen. En die leveren ook een boek op. Dat schrijft Jolink met de Doesburgse journalist Gerard Menting. Ook hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder is benaderd daaraan mee te werken.

Binnenkort treffen Jolink, Menting en Scherder elkaar. Jolink: “Het wordt een soort handleiding wat te doen tegen depressiviteit. Bewegen én niet met de handen over elkaar zitten, dat werkt.”