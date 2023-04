Benja Bruijning speelt in elke ziekenhuisserie de knappe dokter

Beeld AvroTros

Nee, de nieuwe ziekenhuisserie Dag & Nacht is geen doktersromannetje. Een fijne, wervelende serie, dat is het. In een lekker tempo vliegen de bevallingen voorbij met in hun slipstream drama én humor, leven én dood, zorg voor elkaar én stomende seks.

Uit het leven gegrepen dus, voor zover Lips weet hoe het eraan toegaat op een afdeling verloskunde. De barensnood is hevig en de pasgeboren baby’s worden zonder opsmuk vertoond, precies zo bloederig, krijsend en verfomfaaid als ze zijn. Bindend kijkadvies: ga Dag & Nacht vooral niet bingen, want na een uurtje komen de weeën wel op je af.

Op hun tandvlees

Maar geen ziekenhuisserie die zo duidelijk de oplopende werkdruk een gezicht geeft. Als afdelingshoofd van de verloskundigen moet Ella (Kim van Kooten) alle bezuinigingen verdedigen die een horkerige manager (Gijs Naber) haar voorschrijft. Intussen ziet ze haar collega’s op hun tandvlees het einde van de werkweek halen.

Voor de kijker thuis zijn het de door Van Kooten zelf naar de Nederlandse context vertaalde dialogen van het Deense origineel die wat luchtigheid meebrengen. Erg geestig. Dan blijkt er bijvoorbeeld een simpele oplossing voor de piekdrukte die de verloskundigen elk jaar te verduren krijgen in september. “Kappen met seks rond de kerst.”

Witte jas

Om toch een kanttekening te maken: de knapste dokter wordt weer eens gespeeld door Benja Bruijning. Hij was dokter Maurits in ziekenhuisserie Charlie, dokter Fedde in Dokter Deen en dokter Mark in ziekenhuisserie De mannen van dokter Anne. En nu dus kinderarts Jerry.

Want alle andere Nederlandse acteurs gaan van hun stokje als ze bloed zien? Hun bloeddruk schiet omhoog bij het zien van een witte jas? Ja, dacht Lips, dat moet het zijn. Daarom denkt elke castingdirector wanneer in het script een knappe dokter opduikt volautomatisch als een kniepeesreflex: Eureka! Benja Bruijning!

