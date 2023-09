Belgische kunstmagazine Hart gaat verder onder naam Glean na schikking met Hermitage

Het voormalige logo van het magazine en dat van het H’art Museum. Beeld Parool

De Hermitage Amsterdam kondigde in juni aan per 1 september verder te gaan onder de naam H’art Museum. Daarmee wilde het museum, als voormalige dependance van de Russische Hermitage in Sint-Petersburg, laten zien dat alle banden met dat museum zijn verbroken na de oorlog in Oekraïne.

Hoofdredacteur Kathleen Weyts van Hart Magazine liet kort daarna weten dat het museum de naam en logo van het tijdschrift hadden gestolen. Ook bleek het magazine de naam geregistreerd te hebben. Merkenrechtdeskundigen verklaarden daarop in Het Parool dat het magazine bij een eventuele rechtszaak een goede kans zou maken.

Ook bij de Hermitage Amsterdam kwamen ze waarschijnlijk tot die conclusie. Uiteindelijk schikten de twee partijen. Over de hoogte van het bedrag willen beide partijen geen uitspraak doen, maar advocaat Mathijs Peijnenburg, gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, gaat uit van een bedrag tussen de 50.000 en 500.000 euro.

Kosten rebranding

“De bedragen verschillen heel erg per zaak,” legde hij eerder uit in Het Parool. “Vaak wordt bij schikkingen aangeboden om de kosten van rebranding te vergoeden. Het is waarschijnlijk dat het magazine de site moet aanpassen, het logo en het tijdschrift. Dat alleen gaat al snel om tienduizenden euro’s.”

Glean laat in een persbericht weten dat de ‘rebranding perfect past’ in het plan om voortaan naast de Nederlandse editie (die nog 6x per jaar zal verschijnen) ook vier keer per jaar een internationale editie uit te geven. Het eerste nummer onder de nieuwe naam zal op 7 september uitkomen.

